MONTRÉAL, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. est heureuse de présenter les destinations qu'elle offrira aux vacanciers à compter du 1er novembre 2020, bonifiant ainsi son offre globale depuis la relance graduelle de ses activités le 23 juillet dernier.

Air Transat prévoit opérer, au plus fort de la saison, des vols vers plus de 40 destinations dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe et au Canada. Une sélection de forfaits hôteliers dans le Sud et en Europe comprenant plus de 320 propriétés de rêve sera également offerte. Par ailleurs, afin de permettre aux voyageurs de planifier leur escapade l'esprit tranquille, Transat propose des options de réservation, de modification et d'annulation plus flexibles que jamais, en plus d'assurer une expérience sécuritaire grâce à son programme Protection Voyageur.

« Bien que toute l'industrie du tourisme ait été bouleversée par la pandémie de COVID-19, l'envie d'ailleurs, de dépaysement et de découvertes est toujours bien présente chez les voyageurs. Nous sommes ravis de leur présenter notre offre enrichie, indique Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat. Maintenant plus que jamais, cette programmation de plus de 40 destinations nous permet de redessiner notre avenir une étape à la fois et de renouer avec notre mission, soit celle d'ensoleiller le quotidien de nos passagers ».

Un calendrier de vol bonifié

Retrouvant progressivement la perspective de vacances bien méritées sous le soleil, les voyageurs pourront choisir parmi un vaste éventail de liaisons aériennes.

Au départ de Montréal, Air Transat opérera des vols directs vers la Colombie (Carthagène), le Costa Rica (Liberia, San José), Cuba (Cayo Coco, Cayo Largo, La Havane, Holguin, Santa Clara, Varadero), les États-Unis (Fort Lauderdale, La Nouvelle-Orléans, Orlando), la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre), Haïti (Port-au-Prince), le Honduras (Roatan), la Jamaïque (Montego Bay), le Mexique (Acapulco, Cancun, Puerto Vallarta), la Martinique (Fort-de-France), le Panama (Rio Hato), Porto Rico (San Juan), la République dominicaine (La Romana, Puerto Plata, Punta Cana, Samana, Santo Domingo), Saint-Martin (Philipsburg) et le Salvador (San Salvador).

Quant à eux, les voyageurs en partance de Toronto pourront profiter de vols directs vers la Colombie (Carthagène), Cuba (Cayo Coco, Cayo Largo, Holguin, Santa Clara, Varadero), les États-Unis (Fort Lauderdale, Orlando), la Jamaïque (Montego Bay), le Honduras (Roatan), le Mexique (Cancun, Puerto Vallarta), le Panama (Rio Hato), la République dominicaine (La Romana, Puerto Plata, Punta Cana, Samana) et Saint-Martin (Philipsburg).

Depuis Québec, ce sont 10 destinations soleil qui seront accessibles en vol direct, soit Cuba (Cayo Coco, Holguin, Santa Clara, Varadero), les États-Unis (Fort Lauderdale, Orlando), le Mexique (Cancun) et la République dominicaine (Puerto Plata, Punta Cana, Samana).

Des vols directs vers les destinations les plus populaires de la Floride, du Mexique et des Caraïbes sont également prévus depuis les aéroports d'Halifax, d'Hamilton, de London, de Moncton et d'Ottawa.

De plus, en complément à son éventail de liaisons aériennes, Transat souligne son attrayante offre hôtelière englobant plus de 320 propriétés groupées parmi ses quatre Collections Soleil, soit Grand Luxe, Distinction, Famille et Solo; de quoi combler tous les goûts et tous les budgets. Des hôtels d'exception sont également au programme aux États-Unis et en Europe.

En ce qui concerne l'Europe, Air Transat proposera des vols directs entre Montréal et l'Espagne (Malaga), la France (Paris) et le Portugal (Lisbonne). S'ajoutent à cette programmation des vols directs au départ de Toronto vers le Portugal (Faro, Lisbonne, Porto) et le Royaume-Uni (Glasgow, Londres, Manchester). Les voyageurs de Québec pourront, pour leur part, profiter d'un vol direct vers la France (Paris) lors de la période des Fêtes.

Enfin, dans le but de multiplier les destinations accessibles à l'international et permettre les voyages à travers le Canada, Air Transat opérera également des vols intérieurs entre Montréal, Toronto et Vancouver.

Pour voyager en toute quiétude

Sous réserve de l'évolution de la demande et des restrictions de voyages, Transat pourrait toutefois devoir modifier son calendrier de vols. Néanmoins, elle tient à rassurer les vacanciers en leur allouant, notamment, davantage de souplesse.

Ainsi, Transat prolonge son offre Réservez en toute confiance, applicable aux nouvelles réservations de vols effectuées d'ici le 31 août 2020. Cette dernière permet aux passagers de modifier leurs dates de voyage ou leur destination - ou les deux - sans frais jusqu'à 24 heures avant leur départ. En cas d'annulation, ils obtiendront un crédit-voyage sans date d'expiration et entièrement transférable.

La Promo Enfin le soleil comprend également un maximum de flexibilité sur les nouvelles réservations de forfaits Sud effectuées d'ici le 11 septembre 2020 grâce à la garantie baisse de prix et au dépôt réduit de 100$, en combinaison avec les nombreux avantages de l'Option Flex, qui permet au voyageur d'annuler ou de modifier une réservation sans frais et même de transférer un forfait à un ami ou à un membre de la famille.

Et puisque la sécurité des passagers demeure la priorité absolue de Transat, elle continuera d'appliquer les strictes mesures sanitaires de son programme Protection Voyageur à l'enregistrement, à l'embarquement, à bord et à destination. De plus, un guide pratique à l'intention des voyageurs contenant toute l'information dont ils ont besoin a été mis en place afin de les accompagner à chaque étape de leur voyage.

Des vols toujours plus verts

Parallèlement, Air Transat poursuit la transformation de sa flotte et réitère son engagement à réduire son empreinte environnementale grâce à l'intégration de deux nouveaux appareils Airbus A321neoLR, les plus verts de leur catégorie. Elle prévoit d'ailleurs en ajouter trois autres d'ici le printemps prochain, portant ainsi à neuf le total des appareils de cette génération au sein de sa flotte.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 13 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Huitième position au Canada et troisième rang au Québec au palmarès des meilleurs employeurs de Forbes

et troisième rang au Québec au palmarès des meilleurs employeurs de Forbes Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Debbie Cabana, Directrice Marketing, médias sociaux et relations publiques, 514 987-1660, poste 4250

Liens connexes

http://www.transat.com/