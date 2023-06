Plus de 370 hôtels dans le Sud dont une cinquantaine de nouveautés

5 Collections Soleil exclusives

Des forfaits en Europe dans plus de 150 hôtels

MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - Transat est heureuse de présenter son offre de forfaits pour la saison hivernale 2023-2024. Que ce soit pour un séjour au Mexique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans les Caraïbes ou encore en Europe, le voyagiste propose une panoplie de forfaits, incluant un premier bagage enregistré, afin de répondre aux envies et aux budgets de tous les types de voyageuses et voyageurs. Vers le Sud, ce sont plus de 370 hôtels, dont une cinquantaine de nouveautés, qui sont disponibles pour des forfaits au départ de huit villes canadiennes. Les adeptes du Vieux Continent pourront pour leur part choisir parmi 150 hôtels en Espagne, en France, au Portugal et au Royaume-Uni.

« Nous confirmons notre position de chef de file au Canada avec cette offre inégalée de forfaits pour la saison hivernale. Avec une sélection totalisant plus de 500 hôtels sur trois continents, nous sommes fiers de proposer une expérience de voyage combinant notre expertise de compagnie aérienne à notre savoir-faire de voyagiste », souligne Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat.

Des Collections Soleil pour tous les goûts

Transat propose également cinq collections exclusives assorties d'avantages sur mesure permettant aux voyageuses et voyageurs de sélectionner l'hôtel qui correspond le mieux à leurs besoins.

Collection Grand Luxe

36 hôtels, dont 7 nouveautés, proposant la crème des vacances au soleil dans des hôtels plus chics les uns que les autres.

Collection Famille

47 hôtels, dont 9 nouveautés, qui offrent une expérience de voyage en famille sans tracas et une foule d'activités destinées aux enfants.

Collection Détente 18+

10 hôtels pour adultes seulement, dont 2 nouveautés, dotés d'installations bien-être pour des vacances en toute quiétude, loin de la routine et du stress quotidien.

Collection Solo

44 hôtels, dont huit nouveautés, pour profiter d'un séjour au soleil sans supplément simple et sans compromis.

Collection Hors du bureau

13 hôtels pour télétravailler sous les cocotiers.

La plus grande promotion « Sud » de l'année se poursuit

Grâce au solde Réservez tôt de Transat, il est possible de réserver dès maintenant ses prochaines vacances hivernales à prix doux et ainsi profiter de plusieurs avantages:

Un rabais jusqu'à 400 $ pour deux personnes;

La garantie baisse de prix allant jusqu'à 200 $ par adulte et 100 $ par enfant;

Un dépôt réduit à seulement 100 $ par personne;

Un crédit pour futur voyage de 50 $ par adulte et 25 $ par enfant;

50 % de rabais sur l'Option Flex Standard.

La promotion s'applique aux nouvelles réservations individuelles de forfaits Sud effectuées d'ici le 29 juin 2023, pour un départ entre le 1er septembre 2023 et le 30 avril 2024. Des exceptions s'appliquent.

Forfaits Duo : le meilleur des deux mondes

Les forfaits Duo, une exclusivité Transat, constituent une façon innovante de repenser ses vacances. Ces derniers proposent de découvrir deux facettes d'une même destination Sud en un seul voyage : farniente sur la plage, jumelée à la découverte d'une ville et de sa culture.

À Cuba, il est donc possible de s'immerger dans la riche culture cubaine et l'histoire fascinante de La Havane, puis de relaxer sur les plages immaculées de Varadero. En Colombie, il suffit de déambuler dans les rues colorées de Carthagène puis de s'évader en toute tranquillité sur l'île de Barú.

L'hiver en Europe

Plus engagée que jamais à faire découvrir l'Europe aux voyageuses et voyageurs du Canada toute l'année durant, Transat propose désormais une sélection alléchante de forfaits de courte ou longue durée en Espagne (Malaga), en France (Lyon, Marseille, Paris), au Portugal (Lisbonne, Porto et Faro) ou encore au Royaume-Uni (Londres). Ces derniers comprennent les vols, un choix de plus de 150 hôtels à tarif avantageux, les transferts, des excursions et plus encore. Pour personnaliser encore davantage son séjour et accéder à plus de flexibilité, des hôtels à la carte sont également disponibles.

Plus de flexibilité grâce à l'Option Flex

Rappelons que Transat propose deux solutions en matière de flexibilité grâce à l'Option Flex sur les forfaits Sud et Europe.

Avec l'Option Flex Standard, il est possible d'annuler ou de changer les dates de voyage, la destination ou l'hôtel et obtenir un crédit voyage jusqu'à 72 heures avant leur départ pour un tarif de 89 $. L'Option Flex Extra permet quant à elle d'annuler ou de changer les dates de voyage, la destination ou l'hôtel jusqu'à 24 heures avant le départ et d'obtenir un remboursement pour un tarif de 149 $. Dans les deux cas, il est aussi possible de transférer le forfait à un ami ou à un membre de la famille jusqu'à 30 jours avant le départ. Des conditions s'appliquent.

Brochures virtuelles : les employés de Transat en vedette !

Les conseillères et conseillers en voyages peuvent découvrir dès maintenant tous les détails de l'offre hivernale de Transat via ses brochures virtuelles, qui mettent une fois de plus en vedette des membres du personnel de Transat.

Une offre aérienne attrayante pour l'hiver prochain

Rappelons qu'Air Transat a dévoilé récemment un programme de vols ambitieux pour la saison hivernale. Elle élargit notamment son offre en poursuivant la stratégie d'annualisation de ses routes vers les provinces françaises; Lyon et Marseille seront opérées tout l'hiver et Nantes jusqu'à la mi-janvier. De plus, elle effectue une hausse importante de ses fréquences vers les destinations Sud, notamment la Floride. En effet, elle augmente significativement sa capacité sur cette destination, qu'elle dessert depuis presque 35 ans. Au départ de Montréal, deux vols supplémentaires par semaine seront offerts vers Orlando (proposant ainsi des vols quotidiens) et sept vers Fort Lauderdale (pour un total de 13 fréquences par semaine), facilitant ainsi l'accès aux croisières au départ de l'État du Soleil.

L'ensemble de l'offre est disponible dès maintenant sur les sites Web de Transat et d'Air Transat, ainsi qu'auprès de tous les principaux distributeurs canadiens, y compris les enseignes Marlin Travel, Club Voyages, Voyages Transat, Transat Travel et Travel Plus au travers du pays.

À propos de Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisirs, particulièrement comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord par les passagers aux World Airline Awards 2022 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales, américaines et canadiennes. Renouvelant sa flotte avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Transat est certifiée Travelife depuis 2018. (TSX : TRZ) www.transat.com

