MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Transat A.T. inc., référence mondialement reconnue du voyage loisir et transporteur aérien sous la marque Air Transat, annonce avoir convenu, sous certaines conditions, avec la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada, de la prorogation de l'échéance de son financement non garanti de 312 millions de dollars obtenu par l'intermédiaire du Crédit d'urgence pour les grands employeurs (« CUGE »). L'échéance du financement non garanti CUGE prévue le 29 avril 2026 est maintenant reportée au 29 avril 2027.

Concurremment, l'échéance de l'entente de crédit à terme rotatif totalisant 50 millions de dollars et celle de l'entente de financement garanti CUGE totalisant 41 millions de dollars sont reportées du 1er février 2026 au 1er novembre 2026.

À propos de Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2024 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. (TSX : TRZ) www.transat.com

Médias

Andréan Gagné, Directrice principale, affaires publiques et communications

[email protected]

514 987-1616, poste 104071

Site média et banque d'images : www.transat.com/fr-CA/corporatif/medias

Analystes financiers

Juliette Gauthier, Directrice principale, relations avec les investisseurs

[email protected]

514 987-1616, poste 104019

SOURCE Transat A.T. Inc.