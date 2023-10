MONTRÉAL, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Transat A.T. inc. annonce aujourd'hui que Patrick Bui, chef de la direction financière, a l'intention de quitter son poste en date du 15 décembre 2023 afin de poursuivre une autre opportunité professionnelle. Il continuera d'occuper ses fonctions afin d'assurer une transition harmonieuse, y compris jusqu'à l'annonce des résultats de la Société pour l'exercice se terminant le 31 octobre 2023.

« Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de direction, je remercie Patrick pour son dévouement qui a contribué à l'amélioration significative de la performance financière de Transat, alors que nous avons récemment dévoilé des résultats records pour un troisième trimestre et rehaussé notre cible de BAIIA ajusté lors des deux derniers trimestres. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses projets futurs », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

« Je suis fier d'avoir servi Transat à titre de chef de la direction financière et d'avoir appuyé ses équipes dans l'exécution de son plan stratégique, ce qui a permis à la Société de solidifier ses assises financières et d'émerger de la pandémie en tant qu'entreprise nettement plus résiliente », a mentionné M. Bui.

La Société a entamé un processus officiel de recherche d'un nouveau chef de la direction financière.

À propos de Transat

Fondée à Montréal il y a 35 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisir, connu en tant que transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Transat est certifiée Travelife depuis 2018. (TSX : TRZ) www.transat.com

