Transat annonce la nomination de Patrick Bui au poste de Chef de la direction financière

MONTRÉAL, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Transat A.T. Inc. (« Transat » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de Patrick Bui à titre de Chef de la direction financière. M. Bui prendra ses fonctions le 15 novembre prochain.

M. Bui occupait en dernier lieu le poste de Chef de la direction financière pour Kruger énergie, une société spécialisée dans la production d'énergie renouvelable avec des opérations à travers les Amériques. Auparavant, il a agi en tant que banquier d'affaires et conseiller auprès d'entreprises en matière de stratégie financière et de croissance et de fusions et acquisitions, notamment chez RBC Marchés des capitaux et Morgan Stanley. Il a également occupé des fonctions de conseiller auprès du ministre des Finances du Québec. M. Bui est diplômé d'une maîtrise en administration des affaires de l'INSEAD ainsi que d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, en plus d'être détenteur du titre de CFA.

« Je suis très heureuse d'accueillir Patrick au sein de l'équipe de Transat, a déclaré Annick Guérard, Présidente et Cheffe de la direction. Son expérience à la direction financière d'une société évoluant dans un secteur en pleine transformation nous sera précieuse pour accompagner Transat dans la mise en œuvre de son plan stratégique, l'optimisation de sa structure de capital et pour réaliser les nouvelles ambitions de l'entreprise au sortir de la crise pandémique. »

« Je tiens à remercier Jacques Simoneau qui assure l'intérim jusqu'à l'arrivée de Patrick Bui. Son aide et son soutien nous ont été précieux au cours des derniers mois », a-t-elle conclu.

« Je suis impatient de me joindre à Transat pour participer à la relance de l'activité et à son développement au cours des prochaines années. C'est un honneur pour moi de me joindre à une entreprise dont la marque brille au Québec, et qui vient à nouveau d'être désignée meilleure compagnie aérienne de loisirs au monde », a ajouté Patrick Bui.

À propos de Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Transat est devenue une référence mondialement reconnue du voyage loisirs, particulièrement comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue Meilleure compagnie aérienne de loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Certifiée Travelife depuis 2018, renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts dans leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert (TSX : TRZ).

