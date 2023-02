MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Transat A.T. inc. est heureuse d'annoncer la nomination de Julie Lamontagne au poste de Cheffe, ressources humaines, responsabilité d'entreprise et communications. D'une part, elle aura sous sa responsabilité le développement et le déploiement d'initiatives en matière de culture d'entreprise, de relations de travail et d'attraction, rétention et mobilisation des talents; d'autre part, elle sera en charge des programmes de responsabilité d'entreprise ainsi que des communications internes et externes. Elle entrera en fonction le 13 mars prochain.

« Nous sommes sincèrement ravis d'accueillir Julie au sein de l'équipe, a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat. Son approche entrepreneuriale, son sens des affaires et son riche bagage professionnel nous permettront de développer et promouvoir un environnement de travail équilibré entre les besoins de l'entreprise et ceux des employés. Je suis convaincue que sous son leadership, Transat continuera de se démarquer positivement sur le marché du travail. C'est d'autant plus significatif compte tenu du contexte plus compétitif que jamais ».

« Je suis impatiente de me joindre à Transat, qui fait voyager ses valeurs exceptionnelles depuis plus de 35 ans. C'est une grande fierté pour moi de contribuer à cette étoile brillante du Québec et, plus largement, de l'industrie aérienne internationale, a ajouté Julie Lamontagne. J'anticipe avec grande motivation le mandat de participer à la constante évolution des pratiques d'affaires, entourée d'une équipe notoirement résiliente et talentueuse, au service d'une marque employeur déjà très forte ».

Julie Lamontagne cumule plus de 20 ans d'expérience en tant que professionnelle des ressources humaines, dont 12 dans des rôles exécutifs au sein de comités de direction. Elle occupait depuis 2019 le poste de vice-présidente, talent et culture chez Enerkem et agissait auparavant comme vice-présidente chez Lumenpulse et EXFO. Julie Lamontagne est titulaire d'un baccalauréat en relations industrielles de l'Université de Montréal et est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec.

À propos de Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisirs, particulièrement comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord par les passagers aux World Airline Awards 2022 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales, américaines et canadiennes. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Transat est certifiée Travelife depuis 2018. (TSX : TRZ) www.transat.com.

