Transat dévoile des résultats d'exploitation solides pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023

Marge de BAIIA ajusté1 supérieure à la cible et forte génération de flux de trésorerie pour l'exercice

Cible de la marge de BAIIA ajusté1 de 7,5 % à 9 % pour l'exercice 2024 au cours duquel Transat poursuivra l'amélioration de sa structure du capital

Pour le quatrième trimestre :

Revenus de 764,5 millions $

BAIIA ajusté1 de 89,0 millions $

Résultat d'exploitation de 44,7 millions $

Résultat net de 3,2 millions $

Pour l'exercice :

Revenus de 3 048,4 millions $

BAIIA ajusté 1 de 263,3 millions $

de 263,3 millions $ Résultat d'exploitation de 89,7 millions $

Perte nette de 25,3 millions $

Situation financière :

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 321,8 millions $ et flux de trésorerie disponibles 1 de 162,4 millions $ pour l'exercice, utilisés en partie pour rembourser un montant de 53,0 millions $ au titre de la dette à long terme

de 162,4 millions $ pour l'exercice, utilisés en partie pour rembourser un montant de 53,0 millions $ au titre de la dette à long terme Trésorerie et équivalents de trésorerie de 435,6 millions $ au 31 octobre 2023, en hausse par rapport à 322,5 millions $ au 31 octobre 2022

Dépôts de clients pour des voyages à venir de 754,2 millions $, en hausse de 25 % par rapport au 31 octobre 2022

MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Transat A.T. inc., référence mondialement reconnue du voyage loisir et transporteur aérien sous la marque Air Transat, annonce aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2023.

« Grâce à la solide exécution de son plan stratégique, Transat a renforcé son positionnement dans le secteur du voyage loisir au Canada. Alors que le dynamisme de l'industrie s'est intensifié tout au long de l'exercice, notre équipe s'est affairée à répondre à la demande croissante et à améliorer l'efficacité opérationnelle, ce qui nous a permis de clore l'exercice 2023 avec des résultats financiers qui ont dépassé la fourchette supérieure de notre cible de rentabilité. La force de nos rendements unitaires nous a permis d'afficher une solide performance au quatrième trimestre, les revenus ayant atteint 764,5 millions $, en hausse de 10 % par rapport aux niveaux de 2019, malgré une baisse de 7 % de la capacité, mais avec des coefficients d'occupation similaires, alors que le BAIIA ajusté1 s'est chiffré à 89,0 millions $, clôturant un solide deuxième semestre. Nous avons également généré des flux de trésorerie disponibles1 de 162,4 millions $ à l'exercice 2023, ce qui nous a permis de réduire la dette et de terminer l'exercice avec un solde de trésorerie amélioré », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

« En ce qui concerne le prochain exercice, Transat continuera de mettre en œuvre son plan stratégique. La création d'une coentreprise avec Porter Airlines, que nous avons récemment annoncée, constituera l'un des éléments clés à l'accélération de notre croissance. Cette nouvelle entente commerciale devrait faire croître progressivement le trafic de passagers. Par ailleurs, notre capacité devrait augmenter d'environ 19 % en 2024 grâce à l'ajout de fréquence sur nos routes les plus performantes, à l'ajout de nouvelles destinations et aux efforts continus que nous déployons pour optimiser l'utilisation de la flotte. Compte tenu de l'environnement d'exploitation actuel, nous prévoyons que notre marge de BAIIA ajusté1 se situera dans une fourchette de 7,5 % à 9 % pour l'exercice 2024, ce qui serait supérieur aux niveaux historiques de Transat. De plus, nous avons l'intention de continuer d'améliorer la structure du capital en générant des flux de trésorerie disponibles de façon soutenue », a ajouté Mme Guérard.

Faits saillants du quatrième trimestre

Pour le quatrième trimestre, la Société a affiché des revenus de 764,5 millions $, soit 191,3 millions $ de plus que pour la période correspondante de 2022, alors qu'ils avaient atteint 573,1 millions $.

Le BAIIA ajusté 1 s'est élevé à 89,0 millions $, comparativement à une perte de 11,5 millions $ en 2022, soit une amélioration de 100,6 millions $.

s'est élevé à 89,0 millions $, comparativement à une perte de 11,5 millions $ en 2022, soit une amélioration de 100,6 millions $. Transat a comptabilisé un résultat d'exploitation de 44,7 millions $, comparativement à une perte d'exploitation de 48,8 millions $ en 2022, soit une amélioration de 93,6 millions $.

Le résultat net s'est établi à 3,2 millions $ (0,08 $ par action), par rapport à une perte nette de 126,2 millions $ (3,32 $ par action) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Excluant les éléments non liés à l'exploitation, Transat affiche un résultat net ajusté1 de 15,7 millions $ (0,41 $ par action) pour le quatrième trimestre de 2023, comparativement à une perte nette ajustée1 de 75,9 millions $ (2,00 $ par action) en 2022.

Faits saillants de l'exercice

Sur l'ensemble de l'exercice, la Société a enregistré des revenus de 3 048,4 millions $, en hausse de 1 406,3 millions $ comparativement à 2022, alors qu'ils avaient atteint 1 642,0 millions $.

Le BAIIA ajusté 1 s'est établi à 263,3 millions $, comparativement à une perte d'exploitation ajustée 1 de 156,8 millions $ en 2022, soit une amélioration de 420,0 millions $.

s'est établi à 263,3 millions $, comparativement à une perte d'exploitation ajustée de 156,8 millions $ en 2022, soit une amélioration de 420,0 millions $. La Société a comptabilisé un résultat d'exploitation de 89,7 millions $, par rapport à une perte d'exploitation de 303,4 millions $ en 2022, soit une amélioration de 393,2 millions $.

La perte nette s'est établie à 25,3 millions $ (0,66 $ par action diluée), par rapport à 445,3 millions $ (11,77 $ par action diluée) lors de l'exercice précédent.

Excluant les éléments non liés à l'exploitation, Transat a affiché une perte nette ajustée1 de 11,5 millions $ (0,30 $ par action) pour l'exercice clos le 31 octobre 2023, par rapport à 403,7 millions $ (10,67 $ par action) en 2022.

Situation financière

Grâce à l'amélioration de la rentabilité et à une meilleure gestion du fonds de roulement, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles se sont élevés à 321,8 millions $ pour l'exercice 2023, comparativement à des flux de trésorerie négatifs de 177,9 millions $ pour l'exercice précédent. Compte tenu des activités d'investissement et du remboursement d'obligations locatives, les flux de trésorerie disponibles1 ont atteint 162,4 millions $ pour l'exercice 2023, comparativement à des flux de trésorerie disponibles1 négatifs de 320,0 millions $ pour l'exercice précédent. Les flux de trésorerie disponibles1 tiennent compte du produit de la vente du terrain au Mexique obtenu au quatrième trimestre et du remboursement d'un montant de 53,0 millions $ au titre de la dette.

Au 31 octobre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 435,6 millions $, comparativement à 322,5 millions $ à pareille date en 2022, soit une augmentation de 113,1 millions $. La trésorerie et les équivalents de trésorerie en fiducie ou autrement réservés découlant de ventes de forfaits voyages ont également augmenté sur 12 mois pour s'établir à 421,0 millions $ au 31 octobre 2023, comparativement à 344,3 millions $ à pareille date en 2022.

Témoignant de la reprise de la demande et d'une hausse des prix de vente moyens, les dépôts reçus des clients pour des voyages à venir se sont élevés à 754,2 millions $, ce qui représente en hausse de 25 % par rapport au 31 octobre 2022.

Perspectives

À ce jour, les coefficients d'occupation pour la saison hivernale sont inférieurs de 1,3 point de pourcentage à ceux de l'exercice 2023, alors que les revenus aériens unitaires, exprimés en revenus par passager-mille (ou « yield »), sont 2,4 % plus élevés. La tendance actuelle, en ce qui concerne la demande et les prix, devrait permettre à la Société de faire face à un contexte de coûts qui demeurent volatils et qui subissent des pressions inflationnistes.

Compte tenu de l'environnement d'exploitation actuel, la Société rehausse la cible de sa marge de BAIIA ajusté1 de 7,5 % à 9 % pour l'exercice 2024, ce qui serait supérieur aux niveaux historiques de Transat. Pour l'exercice 2024, la Société prévoit augmenter la capacité disponible de 19 % grâce aux ajouts récents et planifiés d'appareils, ainsi qu'à une amélioration de l'utilisation de la flotte. Cette augmentation de la capacité permettra principalement d'accroître la fréquence de certaines routes, d'annualiser des liaisons parmi les plus rentables et de desservir de nouvelles destinations récemment annoncées.

Dans la formulation des énoncés prospectifs, la Société a établi les hypothèses suivantes pour l'exercice : une faible croissance du PIB canadien, un taux de change à 1,33 $ CA pour 1 $ US et un prix moyen du gallon de carburant d'aviation de 4,00 $ CA. La société suppose également qu'il y aura une résolution satisfaisante des négociations visant à renouveler la convention collective avec les agents de bord et que l'enjeu des moteurs Pratt & Whitney suivra le calendrier prévu, soit trois avions présentement immobilisés et qui augmentera à cinq ou six avions d'ici la fin de l'exercice.

Informations supplémentaires

Les résultats ont subi l'incidence d'éléments non liés à l'exploitation résumés dans le tableau suivant :

Faits saillants et mesures financières non normalisées selon les IFRS

(En milliers de dollars canadiens) Quatrième trimestre Exercice 2023 2022 2023 2022 Revenus 764 467 573 139 3 048 352 1 642 038









Résultat (perte) d'exploitation 44 721 (48 848) 89 733 (303 420) Coûts de restructuration 276 847 3 626 847 Amortissement et dépréciation 48 732 42 068 186 355 154 212 Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (4 722) (5 612) (16 450) (8 391) Résultat d'exploitation ajusté (perte d'exploitation

ajustée)¹ 89 007 (11 545) 263 264 (156 752)









Résultat net (perte nette) 3 195 (126 231) (25 292) (445 324) Dépréciation d'actifs -- 783 4 592 783 Coûts de restructuration 276 847 3 626 847 Variation de la juste valeur des dérivés (7 268) 1 057 4 434 9 685 Réévaluation du passif lié aux bons de souscription (35 421) (8 292) (3 544) (21 989) Perte de change 59 392 64 435 23 378 92 150 Radiation de coûts de financement reportés 12 743 -- 12 743 -- Perte sur cession d'une entreprise 341 -- 341 -- Gain de change réalisé à la cession d'une entreprise (7 275) -- (7 275) -- Perte (gain) sur cession d'actifs -- 71 (2 511) (3 934) Gain sur modification de la dette à long terme (5 585) -- (5 585) (22 191) Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (4 722) (5 612) (16 450) (8 391) Récupération d'impôts liée aux pertes relatives aux PCAA -- (2 988) -- (5 347) Résultat net ajusté (perte nette ajustée)¹ 15 676 (75 930) (11 543) (403 711)









Résultat (perte) dilué(e) par action 0,08 (3,32) (0,66) (11,77) Dépréciation d'actifs -- 0,02 0,12 0,02 Coûts de restructuration 0,01 0,02 0,09 0,02 Variation de la juste valeur des dérivés (0,19) 0,03 0,12 0,26 Réévaluation du passif lié aux bons de souscription (0,92) (0,22) (0,09) (0,58) Perte de change 1,55 1,70 0,62 2,43 Radiation de coûts de financement reportés 0,33 -- 0,33 -- Perte sur cession d'une entreprise 0,01 -- 0,01 -- Gain de change réalisé à la cession d'une entreprise (0,19) -- (0,19) -- Perte (gain) sur cession d'actifs -- -- (0,07) (0,10) Gain sur modification de la dette à long terme (0,15) -- (0,15) (0,59) Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (0,12) (0,15) (0,43) (0,22) Récupération d'impôts liée aux pertes relatives aux PCAA -- (0,08) -- (0,14) Résultat net ajusté (perte nette ajustée) par action¹ 0,41 (2,00) (0,30) (10,67)







Au

31 octobre 2023 Au

31 octobre 2022 Trésorerie et équivalents de trésorerie



435 647 322 535 Facilités de crédit non utilisées



-- 100 000 Liquidités non soumises à restrictions1



435 647 422 535



Quatrième trimestre Exercice (En milliers de dollars canadiens) 2023 2022 Écart 2023 2022 Écart $ $ $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités

opérationnelles (56 363) (60 061) 3 698 321 750 (177 854) 499 604 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 13 961 (8 782) 22 743 (7 935) (33 783) 25 848 Remboursement d'obligations locatives (41 442) (24 736) (16 706) (151 389) (108 336) (43 053) Flux de trésorerie disponibles1 (83 844) (93 579) 9 735 162 426 (319 973) 482 399

À propos de Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Transat est certifiée Travelife depuis 2018. (TSX : TRZ) www.transat.com

(1) Mesures financières non normalisées selon les IFRS

Les états financiers sont dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Dans le communiqué de presse, la Société présente parfois des mesures financières non normalisées selon les IFRS. Ces mesures n'ont pas de sens prescrit par les IFRS, et il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Elles ont pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devraient pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Les éléments suivants sont des mesures financières non normalisées selon les IFRS, utilisées par la direction comme indicateurs pour évaluer la performance opérationnelle continue et la performance opérationnelle récurrente.

Résultat d'exploitation ajusté (perte d'exploitation ajustée) ou BAIIA ajusté: Résultat d'exploitation (perte d'exploitation) avant charge d'amortissement et dépréciation d'actifs, coûts de restructuration et de transaction et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement opérationnel de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers.

Résultat ajusté (perte ajustée) avant charge d'impôts ou BAI ajusté: Résultat avant charge d'impôt (perte avant charge d'impôts) avant variation de la juste valeur des dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription, gain (perte) sur modification de la dette à long terme, gain (perte) à la cession d'entreprises, gain (perte) à la cession d'actifs, coûts de restructuration et de transaction, radiation d'actifs, gain (perte) de change et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers.

Résultat net ajusté (perte nette ajustée): Résultat net (perte nette) avant résultat net lié aux activités abandonnées, variation de la juste valeur des dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription, gain (perte) sur modification de la dette à long terme, gain (perte) à la cession d'entreprises, gain (perte) à la cession d'actifs, coûts de restructuration et de transaction, radiation d'actifs, gain (perte) de change, réduction de la valeur comptable des actifs d'impôts différés et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période, net des impôts y afférents. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Le résultat net ajusté est également utilisé dans le calcul de la rémunération variable des employés et des membres de la haute direction.

Résultat net (perte nette) ajusté par action : Résultat net ajusté (perte nette ajustée) divisé par le nombre moyen pondéré ajusté d'actions en circulation servant au calcul du résultat dilué par action.

Liquidités non soumises à restrictions : La somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des facilités de crédit non utilisées. La Société utilise cette mesure pour évaluer le total des liquidités potentielles disponibles à court terme.

Flux de trésorerie disponibles : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et remboursement des obligations locatives. La Société utilise cette mesure pour évaluer les liquidités disponibles à être distribuées de manière discrétionnaire, comme le remboursement de la dette à long terme ou de la subvention publique différée ou la distribution de dividendes aux actionnaires.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la Société, y compris concernant ses résultats, sa position financière et ses perspectives futures. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses. Toutes ces déclarations sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Ces déclarations peuvent porter, sans toutefois s'y limiter, sur des observations concernant les stratégies, les attentes, les activités planifiées ou les actions à venir. Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives peuvent différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons comprenant, sans toutefois s'y limiter, la conjoncture économique, l'évolution de la demande compte tenu de la saisonnalité des opérations, les conditions météorologiques extrêmes, les désastres climatiques ou géologiques, la guerre, l'instabilité politique, le terrorisme réel ou appréhendé, l'éclosion d'épidémies ou de maladies et les effets rémanents de la pandémie de COVID-19, les préférences des consommateurs et leurs habitudes de consommation, la perception des consommateurs à l'égard de la sécurité des services à destination et de la sécurité aérienne, les tendances démographiques, les perturbations du système de contrôle de la circulation aérienne, le coût des mesures portant sur la protection, la sécurité et l'environnement, la concurrence, la capacité de la Société à atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs Pratt & Whitney, de préserver et de faire croître sa réputation et sa marque, la disponibilité du financement dans le futur, les fluctuations des prix du carburant et des taux de change et d'intérêt, la dépendance de la Société envers des fournisseurs clés, la disponibilité et la fluctuation des coûts liés à nos aéronefs, les technologies de l'information et les télécommunications, les risques liés à la cybersécurité, l'évolution de la législation, des développements ou procédures réglementaires défavorables, les litiges en cours et les poursuites intentées par des tiers, la capacité de réduire les coûts d'exploitation, la capacité de la Société d'attirer et de conserver des ressources compétentes, les relations de travail, les négociations des conventions collectives et les conflits de travail, les questions de retraite, le maintien d'une couverture d'assurance à des niveaux et conditions favorables et à un coût acceptable, ainsi que d'autres risques expliqués en détail à la section Risques et incertitudes du rapport de gestion.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse reposent sur un certain nombre d'hypothèses sur la conjoncture économique et le marché, ainsi que sur les activités, la situation financière et les opérations de la Société. À titre d'exemples de déclarations prospectives citons, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant :

La perspective selon laquelle la Société sera en mesure de s'acquitter de ses obligations au moyen des fonds dont elle dispose, des flux de trésorerie provenant de l'exploitation et d'emprunts sur ses facilités de crédit existantes.





La perspective selon laquelle la tendance actuelle, en ce qui concerne la demande et les prix, devrait permettre à la Société de faire face à un contexte de coûts qui demeurent volatils et qui subissent des pressions inflationnistes.





La perspective selon laquelle la Société rehausse la cible de sa marge de BAIIA ajusté 1 de 7,5 % à 9 % pour l'exercice 2024.





La perspective selon laquelle, pour l'exercice 2024, la Société prévoit augmenter la capacité disponible de 19 % grâce aux ajouts récents et planifiés d'appareils, ainsi qu'à une amélioration de l'utilisation de la flotte.

En faisant ces déclarations, la Société a supposé, entre autres, que les normes et mesures au niveau de la santé et la sécurité du personnel et des voyageurs imposées par les autorités gouvernementales et aéroportuaires seront conformes à celles actuellement en vigueur, que la main-d'œuvre demeurera disponible tant pour la Société, ses fournisseurs ainsi que les entreprises rendant des services aux voyageurs dans les aéroports, que les facilités de crédit et autres modalités de crédit de ses partenaires commerciaux continueront d'être disponibles comme par le passé et que la direction continuera de gérer les fluctuations de trésorerie pour financer ses besoins en fonds de roulement pour l'exercice complet et que les prix du carburant, les taux de change, les prix de vente, les coûts d'hôtels et autres coûts demeureront stables. Si ces hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels et les développements pourraient différer considérablement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

La Société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, et ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse, et représentent les attentes de la Société à cette date. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d'autres éléments, voir le rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 octobre 2023 déposé auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes et disponible sur SEDAR au www.sedarplus.ca La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

