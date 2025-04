Ajournement de l'assemblée au 1er mai 2025

MONTRÉAL, le 29 avril 2025 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « Société ») annonce l'ajournement de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires au 1er mai 2025 à 13 h 30 HE. L'absence d'atteinte du quorum de participation requis pour tenir validement l'assemblée des actionnaires motive le report. Selon les règlements administratifs de la Société, le quorum requis pour tenir une assemblée est de 25 %. À 10 h 30 le 29 avril, le nombre d'actions représentées en personne ou par procuration atteignait 21,35 % des actions avec droits de vote émises et en circulation. Le quorum de 25 % ne s'appliquera pas à la reprise de l'assemblée le 1er mai.

L'assemblée se déroulera en format hybride, virtuellement par webdiffusion en direct au https://meetings.lumiconnect.com/400-884-167-043 et en personne dans les bureaux de Lumi Expérience-1250, boulevard René-Lévesque Ouest, 36e étage, bureau 3610, Montréal (Québec) H3B 4W8. Les actionnaires sont priés de se référer à la circulaire de sollicitation de procurations du 21 mars 2025 pour les détails quant à la manière de se connecter, de participer et de voter lors de l'assemblée.

La date de clôture des registres pour les actionnaires de la société ayant le droit de voter à l'assemblée demeure la fermeture des bureaux le 20 mars 2025. Les actionnaires qui n'ont pas encore voté sont encouragés à le faire et pourront soumettre leurs procurations jusqu'à 13 h 30 HE le 30 avril 2025. Les actionnaires ayant déjà soumis des procurations n'ont pas besoin de prendre d'autres mesures, car ces procurations restent valables pour la reprise de l'assemblée le 1er mai.

À propos de Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2024 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Elle renouvelle sa flotte aérienne avec les appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, essentiels pour assurer l'efficacité énergétique de ses opérations. Établie à Montréal, Transat compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

Source : Transat A.T. inc. (www.transat.com)

Médias :

Andréan Gagné

Directrice principale, Communications, affaires publiques et responsabilité d'entreprise

[email protected]

514 987-1616, poste 104071

Site média : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

Analystes financiers :

Juliette Gauthier

Directrice principale, Relations avec les investisseurs et finances corporatives

[email protected]

514 987-1616, poste 104019

SOURCE Transat A.T. Inc.