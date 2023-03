Transat A.T. Inc.

MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - À l'issue du vote qui s'est déroulé aujourd'hui lors de l'assemblée annuelle des actionnaires, les onze candidats à titre d'administrateurs de Transat ont tous été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou par procuration. Le conseil d'administration de la Société est donc composé de Mme. Geneviève Brouillette, Mme. Lucie Chabot, Mme. Valérie Chort, M. Robert Coallier, M. Daniel Desjardins, Mme. Susan Kudzman, M. Stéphane Lefebvre, M. Bruno Matheu, M. Ian Rae, Mme. Julie Tremblay, and Mme. Annick Guérard, présidente du conseil et cheffe de la direction.

Voici les résultats du vote :



Votes EN FAVEUR

Votes CONTRE

Nombre Pourcentage

Nombre Pourcentage Geneviève Brouillette 11,945,068 98.13 %

227,697 1.87 % Lucie Chabot 11,936,307 98.06 %

236,458 1.94 % Valérie Chort 11,957,452 98.23 %

215,313 1.77 % Robert Coallier 11,959,848 98.25 %

212,917 1.75 % Daniel Desjardins 11,961,106 98.26 %

211,659 1.74 % Annick Guérard 11,931,202 98.02 %

241,563 1.98 % Susan Kudzman 11,920,748 97.93 %

252,017 2.07 % Stéphane Lefebvre 11,947,808 98.15 %

224,957 1.85 % Bruno Matheu 11,962,330 98.27 %

210,435 1.73 % Ian Rae 11,925,508 97.97 %

247,257 2.03 % Julie Tremblay 11,923,661 97.95 %

249,104 2.05 %



À propos de Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisirs, particulièrement comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord par les passagers aux World Airline Awards 2022 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales, américaines et canadiennes. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Transat est certifiée Travelife depuis 2018.

