MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW/ - À l'issue du vote qui s'est déroulé aujourd'hui lors de l'assemblée annuelle des actionnaires, les onze candidats à titre d'administrateurs de Transat ont tous été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou par procuration. Le conseil d'administration de la Société est donc composé de M. Raymond Bachand, administrateur en chef depuis 2018, de M. Louis-Marie Beaulieu, Mme Lucie Chabot, M. W. Brian Edwards, Mme Susan Kudzman, M. Jean-Yves Leblanc, M. Ian Rae, M. Jacques Simoneau, Mme Louise St-Pierre, M. Philippe Sureau, de même que de M. Jean-Marc Eustache, cofondateur de Transat, président du conseil et chef de la direction.

Voici les résultats du vote :



Votes en faveur

Abstentions

Nombre Pourcentage

Nombre Pourcentage Raymond Bachand 17 368 055 92,54 %

1 399 414 7,46 % Louis-Marie Beaulieu 17 387 095 92,64 %

1 380 374 7,36 % Lucie Chabot 17 305 176 92,21 %

1 462 293 7,79 % W. Brian Edwards 16 850 780 89,79 %

1 916 689 10,21 % Jean-Marc Eustache 18 099 592 96,44 % 1,2,6,017

667 877 3,56 % Susan Kudzman 17 034 399 90,77 %

1 733 070 9,23 % Jean-Yves Leblanc 16 927 177 90,19 %

1 840 292 9,81 % Ian Rae 17 043 168 90,81 %

1 724 301 9,19 % Jacques Simoneau 16 557 468 88,22 %

2 210 001 11,78 % Louise St-Pierre 17 379 941 92,61 %

1 387 528 7,39 % Philippe Sureau 16 931 599 90,22 %

1 835 870 9,78 %

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Transat est très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, comme en témoignent ses multiples initiatives de responsabilité d'entreprise déployées au cours des 14 dernières années et a obtenu la certification Travelife en 2018. La Société est basée à Montréal (TSX : TRZ).

