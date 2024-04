MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - Transat A.T inc., référence mondialement reconnue du voyage loisirs et transporteur aérien sous la marque Air Transat, tiendra le mardi 23 avril à 10 h son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (ou l'« Assemblée ») sous forme virtuelle. L'Assemblée se déroulera en français et sera traduite simultanément vers l'anglais. Seuls les actionnaires dûment enregistrés pourront poser des questions lors de l'Assemblée. Une période de questions à l'intention des journalistes suivra l'Assemblée, selon les modalités précisées ci-dessous.

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

Mardi 23 avril 2024 à 10 h

Diffusion en direct : https://web.lumiagm.com/450788699

Période de questions à l'attention des journalistes (sur inscription)

La période de questions virtuelle aura lieu après l'Assemblée, à 11 h 30. Les journalistes qui souhaitent participer doivent écrire à [email protected] en indiquant leur nom et celui du média représenté avant midi le lundi 22 avril 2024. Un lien de connexion sera envoyé aux personnes inscrites uniquement.

