Transat A.T. inc. annonce l'envoi de sa circulaire en lien avec l'assemblée extraordinaire des actionnaires pour approuver le plan d'arrangement avec Air Canada

MONTRÉAL, le 23 juill. 2019 /CNW Telbec/ -Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « Société »), l'une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de l'industrie des voyages vacances au Canada, annonce que sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction et les documents de vote s'y rattachant en lien avec l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui se tiendra à 10h00 le 23 août 2019 à l'Hôtel Sofitel de Montréal situé au 1155 Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, conformément à une ordonnance provisoire de la Cour supérieure du Québec obtenue le 17 juillet 2019, seront transmis cette semaine à ses actionnaires. Une copie de la circulaire a été déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières et est disponible sous le profil de la Société au www.sedar.com et sur le site web de Transat.

La circulaire de sollicitation contient des renseignements importants à propos de la transaction, les manières dont les actionnaires peuvent voter lors de l'assemblée, le contexte ayant mené au plan d'arrangement, y compris les discussions avec différentes parties, ainsi que sur les motifs qui ont amené le comité spécial du conseil et le conseil d'administration à conclure à l'unanimité que la transaction était dans le meilleur intérêt de Transat et de ses parties prenantes, et à approuver la convention d'arrangement et à recommander aux actionnaires de Transat de voter en faveur de la transaction.

Les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 17 juillet 2019 auront droit de vote à l'assemblée suivant les modalités de vote rattachées à leurs actions.

L'assemblée a pour but d'obtenir l'approbation des actionnaires du plan d'arrangement avec Air Canada prévu aux termes de la convention d'arrangement conclue entre la Société et Air Canada le 27 juin 2019 et annoncé ce même jour. Une copie de cette convention d'arrangement a été déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières et est disponible sous le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com.

La Société a retenu les services de Kingsdale Advisors pour agir à titre d'agent de sollicitation de procurations et pour répondre aux demandes de renseignements des actionnaires. On peut communiquer avec Kingsdale Advisors i) par courriel à l'adresse contactez-nous@kingsdaleadvisors.com, ou ii) en composant le numéro sans frais en Amérique du Nord 1-888-518-1552 ou en appelant à frais virés de l'extérieur de l'Amérique du Nord au numéro 416-867-2272.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

