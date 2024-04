MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - À l'issue du vote qui s'est déroulé aujourd'hui lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Transat A.T. inc. (« Transat »), les onze candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 18 mars 2024 ont été réélus, par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou par procuration, à titre d'administratrices ou administrateurs. Le conseil d'administration de la Transat est donc composé de Mme Geneviève Brouillette, Mme Lucie Chabot, Mme Valérie Chort, M. Robert Coallier, M. Daniel Desjardins, Mme Susan Kudzman, M. Stéphane Lefebvre, M. Bruno Matheu, M. Ian Rae, Mme Julie Tremblay, et de Mme Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

Voici les résultats du vote pour l'élection des administratrices et administrateurs :



Votes EN FAVEUR Votes CONTRE Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Geneviève Brouillette 14 340 969 98,25 % 254 880 1,75 % Lucie Chabot 14 339 225 98,24 % 256 624 1,76 % Valérie Chort 14 319 644 98,11 % 276 205 1,89 % Robert Coallier 14 355 565 98,35 % 240 284 1,65 % Daniel Desjardins 14 351 678 98,33 % 244 171 1,67 % Annick Guérard 14 330 267 98,18 % 265 582 1,82 % Susan Kudzman 13 966 041 95,69 % 629 808 4,31 % Stéphane Lefebvre 14 368 434 98,44 % 227 415 1,56 % Bruno Matheu 14 347 470 98,30 % 248 379 1,70 % Ian Rae 14 356 635 98,36 % 239 214 1,64 % Julie Tremblay 14 328 977 98,17 % 266 872 1,83 %

À propos de Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisirs, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Transat est certifiée Travelife depuis 2018. (TSX : TRZ) www.transat.com

