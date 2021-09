Avant de se joindre TCC, il a occupé plusieurs postes de direction auprès de grandes compagnies d'assurance, d'institutions financières et de sociétés de gestion d'actifs. Dans son nouveau rôle chez TCC, il sera chargé de répondre aux enjeux complexes des clients à l'aide de solutions de placement innovantes, et d'exploiter de nouvelles opportunités de croissance au Canada.

« Rahul possède une expertise approfondie d'un large éventail de produits de placement traditionnels et non traditionnels, de même qu'une excellente compréhension des grandes problématiques touchant les investisseurs institutionnels, qui seront des atouts inestimables pour soutenir notre équipe et nos clients », a déclaré Jean-François Milette, Chef mondial, Solutions clients chez TCC. « Nous sommes ravis de l'accueillir à notre nouveau bureau de Toronto, et nous sommes confiants qu'il contribuera avec succès à notre stratégie de croissance en nous ouvrant les portes du plus grand marché de l'investissement institutionnel au pays. »

Le parcours unique de Rahul inclut des études en médecine et chirurgie au Royaume-Uni et deux années de pratique en tant que médecin pleinement qualifié, suivies d'un changement de carrière réussi dans la gestion d'actifs en 2001. En plus de détenir les titres de CFA et CAIA, il est également reconnu comme un leader d'opinion en matière de placement, ce qui lui vaut de participer à de nombreux événements à titre de conférencier.

À propos de Trans-Canada Capital

Trans-Canada Capital (TCC) une firme de gestion de portefeuille innovante spécialisée en stratégies d'investissement non traditionnelles pour les investisseurs institutionnels. Depuis 2009, notre équipe gère avec succès les actifs de retraite d'Air Canada, l'un des plus importants régimes de retraite d'entreprise au pays. Au fil des ans, nous avons acquis une réputation enviable en générant des rendements supérieurs, grâce à des stratégies sophistiquées axées sur la génération d'alpha dans un cadre rigoureux de gestion du risque. Avec un actif sous gestion de plus de 30 milliards de dollars, plus de 85 professionnels de l'investissement basés à Montréal et Toronto, et une gamme complète de solutions innovantes, TCC est bien positionnée pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels en quête de rendements constants.

