MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Trans-Canada Capital inc. (TCC) est heureuse de nommer M. François Desmeules, CFA à titre de Gestionnaire de portefeuille, Revenu fixe.

En tant qu'investisseur institutionnel expérimenté, M. Desmeules contribuera à la gestion de la plateforme de titres à revenu fixe de plusieurs milliards de TCC.

Avant de rejoindre TCC, François était responsable de la gestion d'un portefeuille à rendement absolu en revenu fixe et a joué un rôle clé dans la gestion de divers types de mandats obligataires, incluant les mandats gouvernementaux actifs et ceux guidés par le passif.

« Nous sommes ravis que François ait accepté de se joindre à notre équipe de revenu fixe. Son expérience complémentaire enrichira grandement notre équipe de gestionnaires en place », a déclaré Karin Sullivan, Vice-présidente, Revenu fixe chez TCC.

À propos de Trans-Canada Capital inc.

Trans-Canada Capital (TCC) est une firme de gestion de portefeuille spécialisée en stratégies d'investissement innovantes pour les investisseurs. Depuis 2009, notre équipe gère avec succès les actifs des caisses de retraite d'Air Canada, l'un des plus importants régimes de retraite d'entreprise au pays. Au fil des ans, nous avons acquis une réputation enviable en générant des rendements supérieurs, grâce à des stratégies axées sur la génération d'alpha dans un cadre rigoureux de gestion du risque. TCC gère 20 milliards de dollars CA en actifs sous gestion et gère 10 milliards de dollars CA additionnels en actifs non capitalisés. Avec plus de 125 professionnels de l'investissement basés à Montréal et Toronto, et une gamme complète de solutions alternatives, TCC est bien positionnée pour répondre aux besoins des investisseurs en quête de rendements stables.

