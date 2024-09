Tramway: QS demande à la CAQ une entente avec la CDPQ infra avant la fin du mois

QUÉBEC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - 100 jours après que le premier ministre François Legault ait annoncé son intention de réaliser le tramway de Québec, les députés de Québec solidaire à Québec, Etienne Grandmont et Sol Zanetti, demandent à la CAQ de signer une entente avec la CDPQ infra d'ici la fin du mois.

«Ça va faire 100 jours que le premier ministre François Legault s'est engagé à réaliser le tramway. Depuis, silence radio de la ministre Guilbault. S'il faut la talonner à chaque étape, et que je lui rappelle chaque semaine les engagements de son gouvernement, je vais le faire. Le tramway, c'est simple, les citoyens le veulent, la Chambre de commerce le veut, la société le veut, la CAQ n'a plus d'excuse de continuer à niaiser », a déclaré M. Grandmont.

Messieurs Grandmont et Zanetti on fait cette demande lors d'un point de presse à l'emplacement de la future station de tramway Cartier, en compagnie de plusieurs citoyens souhaitant la réalisation du projet ainsi que des Conseils de quartier du Vieux-Limoilou, de Lairets, de Maizerets, de Saint-Roch, de Saint-Sauveur, de Saint-Jean-Baptiste, et de Saint-Sacrement.

« Les quatre partis représentés à l'Assemblée nationale veulent un tramway, mais avec l'incertitude à Ottawa et Pierre Poilièvre qui ne veut rien savoir du projet en tête des intentions de vote, chaque jour de plus où la CAQ ne fait rien menace le projet. Je ne laisserai pas François Legault mettre en péril le projet de tramway pour une 4e fois. C'est pas vrai qu'on va laisser Ottawa déterminer l'avenir de notre Capitale-Nationale », a ajouté M. Zanetti, responsable solidaire pour la Capitale-Nationale.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

