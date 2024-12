Tramway de Québec - Un partenariat est créé pour réaliser le TramCité à Québec

QUÉBEC, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et CDPQ Infra annoncent la signature des ententes scellant le partenariat pour la planification du volet tramway de la phase 1 du Plan CITÉ. Les partenaires dévoilent par la même occasion que le projet sera officiellement nommé TramCité.

Ces ententes définissent notamment les rôles et responsabilités des parties, la gouvernance du projet ainsi que la portée des travaux. Le gouvernement, à titre de maître d'ouvrage, définit l'objectif du projet, les échéanciers et le budget. Il confie à CDPQ Infra la maîtrise d'œuvre du TramCité. La Ville, quant à elle, est partenaire et bénéficiaire du projet.

Chaque partenaire a maintenant un mandat clair pour faire avancer le projet et livrer aux citoyens de Québec un réseau structurant de transport en commun qui améliorera le service sur l'ensemble du territoire.

Entente avec la Ville de Québec : portée des responsabilités municipales



La Ville s'engage dès maintenant à poursuivre les acquisitions foncières ainsi que les travaux préparatoires sous sa responsabilité. Elle offrira également du soutien à CDPQ Infra dans ses activités et travaux ainsi qu'un guichet unique qui facilitera l'accès aux services municipaux.

Pour sa part, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) veillera à mettre en place un réseau de de transport en commun de transition durant les travaux afin de maintenir la mobilité.

Finalement, la Ville soutiendra le RTC, qui se préparera à assurer l'exploitation du tramway à titre de futur propriétaire des actifs de transport.

Cette entente valorise les expertises de la Ville et du RTC et définit la limite maximale de la contribution financière municipale dans le respect du cadre financier de la Ville.

Entente avec CDPQ Infra : portée des travaux de la phase de planification

La signature de l'entente permet à CDPQ Infra de mettre en place une équipe consacrée au projet et d'entamer les études techniques et les analyses requises pour la réalisation. Celle-ci suivra une démarche collaborative, dite de codéveloppement, visant à établir un prix et un échéancier cibles avec les fournisseurs sélectionnés, qui seront connus à l'issue de la phase de planification, en 2027.

CDPQ Infra définira une stratégie d'approvisionnement rigoureuse pour sélectionner des fournisseurs pour des contrats majeurs, notamment pour les travaux de génie civil et la fourniture des systèmes. Un avis au marché sera publié dans les prochains jours afin de fournir à l'industrie les détails relatifs au processus d'approvisionnement.

CDPQ Infra entreprendra également une démarche d'information auprès des communautés dès le début de l'année 2025.

Citations

« Nous confirmons aujourd'hui un partenariat pour établir un plan concret, réaliste et collaboratif afin de livrer le projet de tramway. Pour que notre belle Capitale-Nationale dispose elle aussi, comme plusieurs autres capitales, d'une infrastructure structurante, il faut améliorer le transport en commun dans nos banlieues et augmenter la capacité des axes centraux. C'est exactement ce que permettra le futur TramCité de Québec. »

Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette entente montre un souci d'efficacité et de collaboration avec les partenaires, et marque une étape importante dans la planification et la réalisation du projet de tramway. Le réseau structurant bonifiera le développement économique et la mobilité dans la Capitale-Nationale, et améliorera la qualité de vie des citoyens. »

Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la Capitale-Nationale

« Cette entente avec nos partenaires est un jalon irréversible à la réalisation du tramway, et ce sont tous les citoyens de la grande région de Québec qui y gagnent. Grâce à la réalisation du TramCité, Québec bénéficiera de retombées économiques immenses et d'un réseau structurant qui diminuera la congestion en plus d'accélérer le développement urbain. La suite sera grandiose et cette fois-ci, c'est la bonne! »

Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec

« Nous mobiliserons l'expertise de nos équipes et nous mènerons à bien le projet TramCité pour le gouvernement, conjointement avec la Ville de Québec et tous les partenaires. Nous verrons émerger l'un des premiers projets de codéveloppement au Québec. Ce modèle réduit les risques, les coûts et les délais liés à la réalisation. Au terme d'une planification rigoureuse, nous pourrons confirmer au gouvernement un prix cible compétitif et un échéancier représentant les meilleurs délais possible. »

Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra

Faits saillants

TramCité

TramCité sera un réseau de tramway moderne dont la première phase de développement totalisera 19 kilomètres.

Ce réseau structurant à haute fréquence doublera l'offre de transport collectif dans l'axe le plus achalandé de la communauté métropolitaine de Québec.

Il comprendra 29 stations, reliant les secteurs Le Gendre , Sainte-Foy , Université Laval , colline Parlementaire, Saint-Roch et Charlesbourg .

, , Université , colline Parlementaire, et . Le réseau améliorera la mobilité tout en offrant des gains de temps importants aux usagers du transport collectif.

Gouvernance

L'entente de mise en œuvre du projet définit une structure de gouvernance. Elle est composée de divers comités réunissant des personnes représentant le gouvernement, CDPQ Infra, la Ville de Québec et le RTC.

Ces comités seront chargés de suivre la planification du projet et de gérer les enjeux qui y sont liés, tout en coordonnant le travail des parties prenantes concernées.

Liens connexes

Page Web du projet TramCité

Page Web de la Ville de Québec - projet tramway

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]; Élainie Lepage, Attachée de presse, Cabinet de la mairie, Tél. : 418 930-8833, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724; Relations avec les médias , Service des relations citoyennes et des communications, Ville de Québec, Tél. : 418 641 6210, [email protected]; Relations avec les médias, CDPQ Infra, Tél. : 514 847-2896, [email protected]