QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ -TramCité annonce la sélection des consortiums Tram Alliance et Québec Connexion Capitale privilégiés pour l'octroi de deux contrats majeurs du projet de tramway de Québec. Ils assureront la conception et la réalisation des ouvrages et des systèmes du réseau TramCité.

La sélection des consortiums découle d'un processus d'appel de propositions rigoureux, concurrentiel et transparent, mené par CDPQ Infra conformément aux meilleures pratiques de l'industrie, le tout sous la supervision d'un vérificateur indépendant.

Consortiums privilégiés

Contrat civil

TRAM ALLIANCE, composé de :

Construction Kiewit Cie

EBC Inc

Sous-traitant Ingénierie : Kiewit Conception, soutenus par WSP, Artelia, Cima+, et Régis et Richez_Associés

Contrat système

QUÉBEC CONNEXION CAPITALE, composé de

AtkinsRéalis Grands Projets Inc

Siemens Mobilité Ltée

Sous-traitant Ingénierie : Coentreprise AtkinsRéalis/Siemens

Les propositions ont été évaluées notamment en fonction de la qualité technique, de l'approche proposée, de l'expertise des équipes, de la capacité d'exécution, de la connaissance du marché local, du respect de l'échéancier et du cadre financier du projet.

« Le fort intérêt du marché et la qualité des propositions reçues confirment la crédibilité et l'attractivité d'un projet qui transformera durablement la mobilité à Québec et générera des bénéfices économiques majeurs pour la région. »

- Daniel Farina, président-directeur général, CDPQ Infra

« La sélection des consortiums pour les contrats civil et système constitue une étape déterminante pour TramCité. Elle nous permet de nous appuyer sur des équipes hautement qualifiées, sélectionnées au terme d'un processus rigoureux et dans le respect du cadre budgétaire établi, pour faire progresser un grand projet d'infrastructure. »

- Jean-Philippe Pelletier, vice-président, TramCité

Les équipes soumissionnaires ont produit un travail de haute qualité et ont démontré une grande ouverture tout au long du processus. CDPQ Infra les remercie pour leur contribution.

Prochaines étapes

Les deux consortiums sélectionnés arrimeront, avec le fournisseur du matériel roulant, leurs propositions respectives pendant la période de codéveloppement et de conception détaillée. Cette démarche officielle, inscrite dans le cadre contractuel rigoureux convenu entre les partenaires du projet, s'échelonnera sur une durée de 14 mois.

Cette période permettra, entre autres, de préciser les solutions techniques, de consolider la planification et de préparer les travaux à venir, en cohérence avec l'échéancier global de TramCité.

À propos de TramCité

TramCité est un projet d'infrastructure majeure visant la réalisation d'un réseau de tramway urbain de 19 km dans la ville de Québec. Il est mené conjointement par le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et CDPQ Infra, avec l'appui financier du gouvernement du Canada. Le projet contribuera à améliorer la mobilité, à transformer les déplacements et à soutenir le développement économique de la région.

SOURCE TramCité

Pour plus d'information: [email protected]