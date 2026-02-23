QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - TramCité amorce une nouvelle phase de réalisation avec la sélection de l'entreprise Kiewit, appuyée par CIMA+, pour effectuer les travaux de déplacement des réseaux souterrains sur le boulevard René-Lévesque et la 1re Avenue à Québec. Ces interventions constituent une étape essentielle en vue de l'implantation du futur tramway.

Kiewit a été retenue à l'issue d'un processus de sélection structuré et conforme aux standards les plus élevés de l'industrie. L'entreprise mettra à profit l'expertise de ses équipes, tant sur le plan technique que sur celui de l'exécution, afin de mener à bien ces travaux complexes. Présente au Québec depuis 1957, Kiewit possède une expérience reconnue dans la réalisation de projets majeurs et structurants, notamment la reconstruction de l'échangeur Turcot à Montréal, le prolongement de l'autoroute 25 et la construction d'infrastructures hydroélectriques.

Les travaux de déplacement de réseaux souterrains visent à assurer la relocalisation des utilités publiques pour préparer le corridor du tramway sur deux axes stratégiques du centre-ville de Québec. Une attention particulière sera accordée aux impacts et aux mesures à mettre en place pour les citoyens, les commerçants et les usagers du secteur.

« La sélection du fournisseur pour les travaux de déplacement des réseaux souterrains marque une avancée concrète et nécessaire pour TramCité. Cette étape nous permet de passer de la planification aux interventions sur le terrain, tout en assurant une coordination étroite avec l'ensemble de nos partenaires et des communautés concernées. »

- Jean-Philippe Pelletier, vice-président, projet TramCité

« Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés pour exécuter les premiers travaux de ce grand projet avec notre partenaire en conception, CIMA+. Kiewit est fière de sa longue histoire dans la réalisation d'infrastructures de transport essentielles partout au Québec. Nous sommes impatients de mettre à profit notre vaste expertise en construction et en ingénierie, ainsi que notre main-d'œuvre locale hautement qualifiée, afin d'exécuter ce projet important en toute sécurité au bénéfice des citoyens de la Ville de Québec. »

- Patrick Lamarre, président, Construction Kiewit Cie

À propos de Construction Kiewit Cie

Présente au Québec depuis 70 ans, Kiewit est l'une des plus importantes entreprises de construction et d'ingénierie en Amérique du Nord. Elle offre des services dans un large éventail de secteurs, dont la production d'électricité, le transport, les infrastructures de l'eau, les travaux maritimes et le bâtiment. Établie à Laval, Construction Kiewit Cie emploie près de 1 000 personnes au Québec. Elle possède une expertise reconnue dans la réalisation de projets d'envergure, notamment la reconstruction de l'échangeur Turcot à Montréal et le prolongement de l'autoroute 25. En 2024, Kiewit et ses compagnies affiliées ont enregistré un chiffre d'affaires de 23 milliards de dollars canadiens.

À propos de CIMA+

Fondée à la suite de fusions en 1990, CIMA+ cumule 35 années d'activités continues. Depuis, d'autres bureaux importants et réputés se sont joints à la firme, ce qui place CIMA+ comme l'une des plus importantes firmes de génie-conseil multidisciplinaire au Québec. Elle compte sur le travail de 3 691 employés et 533 associés et associés délégués, répartis dans 41 bureaux à travers le Canada, dont 16 bureaux au Québec. CIMA+ propose une gamme complète de services dans les domaines suivants : bâtiments, infrastructures urbaines, génie civil, environnement et géotechnique, géomatique et arpentage, transport, industriel, énergie et hydroélectricité, nouvelles technologies, informatique et gestion de projet.

À propos de TramCité

TramCité est un projet d'infrastructure majeure visant la réalisation d'un réseau de tramway urbain de 19 km dans la ville de Québec. Il est mené conjointement par le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et CDPQ Infra, avec l'appui financier du gouvernement du Canada. Le projet contribuera à améliorer la mobilité, à transformer les déplacements et à soutenir le développement économique de la région.

Pour plus d'information: [email protected]; Olivier Beaulieu, Directeur de projet, [email protected]