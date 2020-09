Tragique rappel de la discrimination systémique dont sont victimes les peuples autochtones

MONTRÉAL, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse tient à présenter ses sincères condoléances à la famille de Joyce Echaquan et à exprimer sa solidarité avec la communauté Atikamekw en particulier et avec toutes les communautés autochtones à la suite du décès de Mme Echaquan. La Commission condamne les propos entendus sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et est fortement préoccupée par le traitement accordé à Joyce Echaquan et la discrimination systémique dont sont victimes les peuples autochtones, notamment en matière de santé.

« Toute personne a droit au même traitement respectueux et professionnel lorsqu'elle est soignée dans le réseau québécois, peu importe son origine ou la couleur de sa peau, et les propos tenus à l'endroit de Mme Echaquan sont inacceptables, » a d'entrée de jeu affirmé Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La Commission rappelle en ce sens que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples affirme le droit des Premières Nations et des Inuit à avoir « accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé ».

« Le racisme systémique dans les soins de santé au Québec et ses conséquences sont connus et décriés, mais encore trop peu documentés », a-t-il poursuivi. Dans son rapport, la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès (Commission Viens) mentionnait d'ailleurs explicitement que « À la lumière de nombreux témoignages citoyens, force est d'admettre que les préjugés envers les Autochtones demeurent très répandus dans l'interaction entre les soignants et les patients ».

« Ces évènements surviennent un an après le dépôt de ce rapport qui reconnaissait l'existence de la discrimination systémique envers les Premières Nations et les Inuit dans les services publics. Ils sont un tragique rappel de cette réalité et de la nécessité d'actions concertées et pérennes pour s'y attaquer », a complété M. Tessier.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

