MONTRÉAL, le 9 juill. 2023 /CNW/ - C'est avec une grande tristesse qu'ADM Aéroports de Montréal a appris le décès dans le cadre de ses fonctions d'un employé de la communauté aéroportuaire à l'emploi de Equans.

« C'est toute la communauté aéroportuaire de YUL qui se trouve en deuil aujourd'hui et nous offrons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à ses collègues », a déclaré M. Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM.

ADM s'est assurée de travailler avec les partenaires impliqués afin de coordonner la présence de ressources d'aide et de soutien pour le personnel qui a été témoin de cet accident. ADM tient à assurer tout son soutien à la communauté aéroportuaire de YUL à la suite de ce tragique événement.

Dès qu'elle a été notifiée, ADM a collaboré avec les autorités compétentes pour assurer le bon déroulement de l'enquête. Dans ce contexte, et par respect pour la victime et sa famille, ADM réserve ses commentaires et invitons les membres des médias à contacter les autorités responsables de l'enquête.

SOURCE Aéroports de Montréal

Renseignements: Source : Aéroports de Montréal, Affaires publiques 514 394-7304, [email protected]