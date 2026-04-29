Tragédie de Lac-Mégantic : le gouvernement souhaite redistribuer 12,6 M$ supplémentaires aux victimes et à la communauté

LAC-MÉGANTIC, QC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député de Mégantic, M. François Jacques, annoncent l'intention du gouvernement du Québec de récupérer les intérêts générés par le Fonds d'indemnisation du Plan de transaction et d'arrangement de Montréal, Maine et Atlantique Canada Cie (MMAC), afin de les redistribuer à la communauté de Lac-Mégantic.

De cette somme, 8,1 M$ serviraient à bonifier le Fonds de 19 M$ mis sur pied par le ministre de la Justice afin de réaliser des projets significatifs au bénéfice des citoyens de la région de Lac-Mégantic. De plus, 4,5 M$ seraient directement distribués aux différents créanciers, incluant les victimes de la tragédie et leur famille, le tout sans déduction d'honoraires d'avocats.

Le gouvernement a avisé le contrôleur Richter Groupe Conseil inc. de son intention. Son issue demeure tributaire de la position des autres créanciers, et éventuellement, d'une décision de la Cour supérieure.

À propos du Fonds d'indemnisation

Rappelons que le Fonds d'indemnisation de plus de 450 M$ a été mis en place en 2015, approuvé par des juges canadiens et américains, pour indemniser les victimes et créanciers de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic de 2013, soit les familles des victimes, les personnes sinistrées ayant subi des dommages moraux et/ou économiques, les assureurs et les gouvernements.

La somme supplémentaire de 12,6 M$ que souhaite redistribuer le gouvernement est composée des intérêts générés par les montants retenus au Fonds d'indemnisation pendant quelques années ainsi que de la réserve constituée au Fonds d'indemnisation.

Citations

« Nous considérons qu'une partie importante des intérêts générés par le Fonds d'indemnisation doit revenir aux victimes et à la communauté de Lac-Mégantic. Cette démarche nous permettrait d'ajouter un montant de 8,1 M$ dans le Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic. À ce jour, 44 projets ont reçu un appui financier, pour un total de plus de 14,7 M$. Nous souhaitons tout mettre en œuvre pour continuer de soutenir l'inspirante renaissance de Lac-Mégantic. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Je suis profondément fier des projets qui ont pu voir le jour dans notre communauté au cours des dernières années. Ils illustrent l'engagement et la solidarité de la population de Lac-Mégantic et des environs face à l'adversité. J'accueille donc avec joie la volonté de notre gouvernement de recouvrer des sommes supplémentaires pour le Fonds, ce qui permettra la réalisation de nouveaux projets structurants dans la région. »

François Jacques, député de Mégantic

Lien connexe

Pour en savoir plus sur la redistribution de 19 M$ dans la région de Lac-Mégantic, visitez ce site :

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/tragedie-de-lac-megantic-le-gouvernement-redistribue-39-millions-de-dollars-aux-victimes-et-a-la-communaute-35059.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Cathy Chenard, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]