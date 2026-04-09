Lancement du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale au palais de justice de Roberval

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, annoncent la mise en place du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale au palais de justice de Roberval.

L'implantation du tribunal spécialisé dans le district judiciaire de Roberval permettra de mieux répondre aux besoins et aux réalités des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale. Cela se traduira par :

un accompagnement centré sur les besoins de la personne victime, et ce, tout au long de son parcours;

des formations sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale offertes à l'ensemble des acteurs et actrices susceptibles d'intervenir au sein du tribunal spécialisé;

l'aménagement d'espaces chaleureux et sécurisants pour les personnes victimes afin d'éviter autant que possible qu'elles n'aient à croiser leur présumé agresseur;

l'accès à des dispositifs d'aide au témoignage tels que des paravents et des salles de télétémoignage.

L'ajout de deux ressources au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) du Saguenay-Lac-Saint-Jean permettra aux personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale de bénéficier, tout au long de leur parcours judiciaire, du soutien et de l'accompagnement de la part d'une équipe dédiée au sein du CAVAC. À cet effe, le poste d'intervenant sociojudiciaire de liaison a spécialement été créé pour offrir les services d'accompagnement prévus au tribunal spécialisé. Ces intervenantes spécialisées auront notamment pour mandat d'évaluer les risques auxquels les personnes victimes pourraient être exposées et de les diriger vers les ressources spécialisées de la région qui pourront le mieux répondre à leurs besoins.

De plus, l'ajout de deux ressources, soit un procureur et un technicien en droit, au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à Roberval permettra à un même procureur d'accompagner la personne victime tout au long de son parcours. Celui-ci pourra la guider à travers les différentes étapes du processus judiciaire afin qu'elle se sente en confiance et en sécurité.

Le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale a jusqu'à présent été déployé dans 27 des 36 districts judiciaires du Québec. D'abord réalisés sous forme de projet pilote, les travaux accomplis à ce jour ont permis de définir les meilleures pratiques et d'évaluer les retombées du modèle de tribunal spécialisé dans différents contextes. Nous poursuivons maintenant le déploiement du tribunal spécialisé sur l'ensemble du territoire québécois d'ici novembre 2026, comme le prévoit la Loi visant la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

Il convient de souligner que la mise en place du tribunal spécialisé ne modifie en rien le droit applicable. Les droits des personnes accusées demeurent inchangés.

Citations

« L'arrivée du tribunal spécialisé au palais de justice de Roberval constitue une avancée majeure pour offrir aux personnes victimes un environnement plus humain, plus sécurisant et mieux adapté à leurs besoins. Grâce à l'engagement de nos équipes et de nos partenaires, elles pourront être accompagnées tout au long de leur parcours judiciaire avec écoute, compassion et considération. C'est un exemple fort de notre volonté de bâtir une justice plus moderne et plus près de la réalité des Québécois. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Ici, dans notre région, nous savons que la solidarité et la bienveillance transforment réellement des vies. L'implantation du tribunal spécialisé chez nous, tant pour la population de Roberval que pour celle des municipalités avoisinantes, permettra un meilleur accompagnement des personnes victimes tout au long de leur parcours. Je suis fière de voir notre communauté se doter d'un service qui renforce la dignité, la sécurité et l'espoir de celles et ceux qui traversent des moments difficiles. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants

À ce jour, 28 des 36 districts judiciaires du Québec bénéficient d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Cliquez sur le lien suivant pour consulter la liste complète de ces districts : À propos du tribunal spécialisé | Gouvernement du Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]