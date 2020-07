Traduit, localisé, l'outil du NCCN prend la « température » de la santé mentale chez les patients atteints de cancer

« Le thermomètre de détresse du NCCN prend en compte le fait que suivre un traitement du cancer est éprouvant pour tout le monde et propose donc aux patients un graphique simple, un moyen facile de faire savoir à leur médecin dans quelle mesure ils s'en sortent bien », explique Robert W. Carlson, MD, directeur général du NCCN. Nous avons constaté qu'un score de quatre ou plus est un indice justifiant une évaluation plus approfondie et une intervention éventuelle. Le thermomètre comprend une liste assortie de problèmes qui aide les prestataires de soins à déterminer si la détresse d'un patient découle de problèmes pratiques, familiaux, émotionnels, spirituels ou religieux, physiques ou d'une combinaison de ces problèmes. »

Le thermomètre de détresse du NCCN, créé au départ en 1997 par Jimmie C. Holland, MD, pionnière de la psycho-oncologie, feu présidente fondatrice du Groupe de travail sur les Lignes directrices (NCCN Guidelines® for Distress Management) du NCCN concernant la gestion de la détresse et présidente fondatrice de l'American Psychosocial Oncology Society, a vu le jour, comme l'était son objectif, dans le souci de faire de la détresse une partie normale des discussions lors des visites des patients au service d'oncologie afin d'améliorer leur bien-être psychosocial et physique.

« La prise en charge de la détresse émotionnelle et de la douleur physique d'un patient est une partie essentielle du traitement médical », a déclaré la Dre Sonali Johnson, chef de section, Connaissance, plaidoyer et politique à l'Union internationale contre le cancer, la plus grande organisation internationale de lutte contre le cancer, également à l'origine de la Journée mondiale du cancer qui a lieu chaque année le 4 février. « Les patients en oncologie sont particulièrement vulnérables à l'anxiété et à la dépression, ainsi qu'au stress au travail et à la maison, qui peuvent à tout prendre nuire à leur rétablissement et à leur qualité de vie. Avec le thermomètre de détresse du NCCN, les patients et les soignants disposent d'un outil précieux pour faire face aux incidences psychologiques de la maladie. »

Les versions localisées du thermomètre de détresse du NCCN s'inscrivent dans le cadre des efforts engagés par l'équipe mondiale du NCCN pour faire en sorte que les lignes directrices du NCCN et les produits dérivés soient plus accessibles aux non-anglophones. Rien que cette année, plus de 100 nouvelles traductions, y compris des lignes directrices cliniques et des versions adaptées aux patients, ont été publiées. D'autre part, le NCCN met à disposition son Cadre de stratification des ressources relatives aux lignes directrices du NCCN (NCCN Framework™) et ses Lignes directrices harmonisées (NCCN Harmonized Guidelines™) dont les recommandations optimales s'accompagnent d'approches pragmatiques visant à améliorer le traitement dans les milieux à ressources limitées, tels que les pays à revenu faible et moyen. Les personnes intéressées sont invitées à fréquenter le site nccn.org/global et se joindre aux échanges en ligne en saisissant le mot-dièse #NCCNGlobal.

Le thermomètre de détresse du NCCN, en version localisée, est mis à disposition sur nccn.org/global/international_adaptations.aspx#distress. Les Lignes directrices du NCCN sur la détresse à l'intention des patients (NCCN Guidelines for Patients®: Distress), récemment mises à jour, ont également paru sur nccn.org/patients.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), une alliance à but non lucratif composée de principaux centres de cancérologie voués aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation, s'attache à améliorer autant qu'à faciliter la qualité, l'efficacité, l'efficience et l'accessibilité des soins du cancer afin que les patients puissent vivre mieux. Les Lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®) émettent sur le traitement et la prévention du cancer, ainsi que les services de soutien aux malades, des recommandations transparentes, fondées sur des preuves et consensuelles entre experts. À ce titre, ces lignes directrices constituent non seulement la norme de référence en matière d'orientation clinique et de politique de prise en charge du cancer, mais aussi les guides de pratique clinique les plus complets et les plus souvent actualisés qui soient dans tous les domaines de la médecine. D'autre part, les Lignes directrices du NCCN destinées aux patients (NCCN Guidelines for Patients®), source d'information spécialisée sur le traitement du cancer, éclairent et responsabilisent les patients et les prestataires de soins, grâce au soutien de la NCCN Foundation®. Par ailleurs, le NCCN s'emploie à faire progresser la formation continue, les initiatives mondiales, les politiques et la collaboration scientifique et les publications en oncologie. Pour en savoir, rendez-vous sur NCCN.org et suivez le NCCN sur Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg et Twitter sous l'enseigne @NCCN.

Personne-ressource aux médias :

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1201688/NCCN_DistressThermometer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

SOURCE National Comprehensive Cancer Network

Liens connexes

http://www.nccn.org