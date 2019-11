Toys"R"Us Canada fait équipe avec Snapchat pour la première expérience de réalité amplifiée sur le marché dans le cadre de son Livre de jouets du Canada pour les Fêtes

« La réalité amplifiée est une puissante nouvelle technologie que nous sommes emballés d'utiliser pour améliorer l'expérience client, affirme Frank Juhasz, vice-président, marketing et innovation omnicanal à Toys"R"Us Canada. Grâce à ce partenariat avec Snapchat, nous prêtons une nouvelle vie à nos jouets et nos produits. Les Canadiens s'attendent à ce type d'expérience de la part des grands détaillants et nous sommes fiers d'amorcer ce changement. »

Lorsque les usagers de Snapchat ouvriront la lentille, la mascotte Geoffrey la girafe apparaîtra en 3D et les guidera à travers la feuille d'érable magique du portail Toys"R"Us.

« Le magasinage des Fêtes n'aura jamais été aussi amusant pour les Canadiens, déclare Matthew Shore, principal stratège créatif chez Snapchat. Pendant que les usagers de Snapchat parcourent le magasin à réalité augmentée, les jouets s'animent. En accédant à la lentille par le carrousel de lentilles Snapchat, les utilisateurs seront en mesure de balayer vers le haut leurs jouets préférés et d'en faire l'achat via le site Web de Toys"R"Us Canada. »

Pour optimiser l'expérience de magasinage, Toys"R"Us lancera également deux autres lentilles Snapchat pour le bonheur des utilisateurs - une lentille de jeux qui invite les usagers à collectionner les girafes Geoffrey pour obtenir un égoportrait comme prix, une photo avec l'adorable mascotte à partager, ainsi que la lentille Marker Tech qui permet à Geoffrey de sauter hors de la couverture du livre de jouets de Toys"R"Us.

Les codes Snap qui lanceront les expériences de réalité augmentée se trouveront dans le livre des jouets de Toys"R"Us Canada. Les lentilles seront aussi disponibles au moyen du carrousel de Snapchat ou des annonces Snap de l'application. Pour voir la technologie en action.

Pour découvrir Toys"R"Us Canada à travers la lentille Snapchat Portal Lens, il vous suffit de télécharger l'application Snapchat pour iOS ou Android et de scanner le code Snap ici:

-Jouons, Canada! -

À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée

Depuis 1984, Toys"R"Us Canada s'est imposée comme chef de file parmi les détaillants se spécialisant dans les jouets et les articles pour bébé au Canada. Grâce à son réseau de 82 magasins et à ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca, l'entreprise propose aux Canadiens des marques nationales, des produits exclusifs, un programme de fidélité innovateur et un partenariat unique. S'étant engagée à redonner à la communauté, l'entreprise concentre ses efforts caritatifs dans le soutien des enfants et des familles, que ce soit en améliorant les ressources et les services, en stimulant le développement par le jeu, en parrainant des activités de divertissement ou en encourageant des enfants gravement malades. Toys"R"Us Canada est une filiale de Fairfax Financial Holdings Limited.

À propos de Snapchat

Snap Inc. est une société dédiée aux photos et aux vidéos. Nous réinventons la façon de prendre des photos et des vidéos, mais aussi de les partager. Nous offrons à chacun la possibilité de communiquer plus facilement, de vivre l'instant présent et de découvrir le monde tout en s'amusant. C'est notre façon de contribuer au progrès humain. Pour plus de renseignements, visitez snap.com.

