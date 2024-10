Déballez le plaisir : Toys"R"Us Canada dévoile sa liste de Jouets wow pour 2024

TORONTO, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Vous êtes à l'affût du cadeau idéal pour les Fêtes? Ne cherchez plus, car Toys"R"Us Canada dévoile sa liste de Jouets wow de 2024. Réunissant 14 des jouets les plus convoités et des classiques les plus en vogue cette année, cette liste a été triée sur le volet pour mettre en valeur les dernières tendances en matière de jeu.

« Toys"R"Us est le magasin de jouets par excellence au Canada et nous savons que nos clients attendent beaucoup de nous lorsqu'ils cherchent le cadeau parfait pour chaque enfant sur leur liste, dit Allyson Banks, directrice du marketing, Toys"R"Us Canada. Qu'il s'agisse de construire, de créer ou d'imaginer, notre liste de Jouets wow est conçue pour stimuler la créativité et encourager tous les types de jeux. Nous donnerons également vie à notre liste de Jouets wow et rendrons la période d'achat des Fêtes plus amusante en organisant des événements et des surprises en magasin d'un bout à l'autre du Canada. »

Toys"R"Us estime que le temps de jeu est plus qu'un simple moment de divertissement - c'est un élément essentiel du développement de l'enfant. Cette liste de jouets soigneusement sélectionnés est conçue pour favoriser l'apprentissage et l'imagination de diverses manières. Qu'il s'agisse de développer des aptitudes pratiques, de favoriser l'empathie émotionnelle, d'éveiller la créativité ou de renforcer l'esprit critique, chaque jouet offre des caractéristiques d'apprentissage uniques conçues pour avoir un impact durable.

Voici la liste de Jouets wow de Toys"R"Us Canada de 2024 :

Les exclusivités ne sont disponibles que chez Toys"R"Us Canada.

À partir du 3 octobre 2024, les acheteurs peuvent bénéficier d'un rabais de 25 % sur UN des jouets les plus recherchés de la saison figurant sur la liste de Jouets wow. Détails en magasin.

Pour lancer la saison des Jouets wow, à partir du 5 octobre 2024, Toys"R"Us organisera des démonstrations en magasin de ces 14 jouets, afin que les familles puissent les essayer avant de ramener la magie à la maison. Toys"R"Us Canada a également élargi sa sélection de jouets les plus populaires de la saison et facilite la recherche par âge ou par catégorie de cadeaux qui fascinent les enfants, qu'il s'agisse de leurs activités et passe-temps favoris, de personnages, d'émissions, etc. - à toysrus.ca.

Et ce n'est pas tout! Toys"R"Us Canada donne aux acheteurs encore plus de raisons de se réjouir pendant la période de magasinage pour les Fêtes.

The HMV Shop chez Toys"R"Us Canada

The HMV Shop a fait son entrée officielle dans les magasins Toys"R"Us à travers le Canada et en ligne à hmv.ca, facilitant plus que jamais les achats pour les Fêtes

« Des vinyles aux DVD en passant par les vêtements et les articles à collectionner, HMV est une destination unique pour tous les mélomanes, cinéphiles et amateurs de culture pop sur votre liste de cadeaux, ajoute Allyson Banks. Nous savons que les consommateurs recherchent une plus grande commodité lorsqu'ils font leurs achats en magasin, et c'est ce que notre nouveau format d'espace-boutique leur offre. Avec des cadeaux pour tous les âges et tous les types de jeux, nous nous rapprochons d'encore plus de consommateurs, tout en veillant à ce que chaque acheteur puisse être un enfant Toys"R"Us pour toujours. »

L'aventure canadienne du Joyeux Geoffrey

Pouvez-vous trouver où se cache Geoffrey? Pour célébrer le dévoilement de sa liste de Jouets wow, Toys"R"Us Canada envoie sa girafe bien-aimée Geoffrey dans une aventure palpitante à travers le pays.

Tout au long du mois d'octobre, Geoffrey se rendra à des endroits emblématiques dans des villes de partout à travers le Canada, attendant que vous le trouviez. Gardez un œil sur les canaux sociaux de Toys"R"Us Canada pour obtenir des indices sur ses allées et venues, et si vous êtes l'un des chanceux, vous pourriez gagner une carte-cadeau de 500 $ pour magasiner à votre guise chez Toys"R"Us Canada!

Restez au courant des dernières nouvelles et consultez tous les détails à toysrus.ca/joyeuxgeoffrey et en suivant Toys"R"Us Canada sur TikTok et Instagram.

Garantie de bas prix de Toys"R"Us Canada

Les Canadiens peuvent également être certains d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix lorsqu'ils magasinent chez Toys"R"Us Canada. Tous les articles sur la liste de Jouets wow, ainsi que des centaines d'autres, seront admissibles à une égalisation de prix en magasin.

