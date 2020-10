Toys"R"Us Canada dévoile son livre de jouets des fêtes 2020, la plus grande sélection de cadeaux pour la période des fêtes à venir!

Les merveilles des Fêtes prennent vie dans 44 pages remplies de jouets incontournables, qui visent à apporter joie et enthousiasme à tous à l'approche de la période la plus merveilleuse de l'année.

Des jouets interactifs aux jeux éducatifs, en passant par les jeux de plein air ou pour amuser toute la famille, le grand livre des merveilles des Fêtes inspirera la liste de souhaits de tous les enfants. Le livre de jouets, qui présente des jouets tirés de la liste de jouets en vedette, établie par nos experts en jouets, comprend des jouets qui éveilleront la curiosité et la créativité de vos enfants. Il y a quelque chose aux rêveurs de toutes sortes : les passionnés de science, les aventuriers en plein air, les amateurs de la mode, les petits bâtisseurs, les aspirants athlètes, les rats de bibliothèque ou les âmes créatives. Toys"R"Us offre des magasins aussi vastes que l'imagination de votre enfant.

Pour la toute première fois, le livre de jouets 2020 Toys"R"Us présente six pages couverture différentes, pour mettre de l'avant nos marques les plus populaires nommées sur la liste de jouets en vedettes. Des pages couvertures spéciales ont été créées pour Mattel, Barbie, Lego, Super Mario, Hasbro, L'enfant Star Wars, SpinMaster, La Pat'Patrouillle et MGA Entertainment et LoL Surprise, ce qui fait de l'édition du Livre de jouets de cette année une cuvée vraiment spéciale à collectionner.

« Nous sommes très heureux de lancer notre livre de jouets emblématique et convoité auprès des familles de tout le Canada », a déclaré Vic Bertrand, président-directeur général de Toys"R"Us Canada. « Nos idées de cadeaux sont fort recherchées et conçues spécialement pour susciter la joie, l'enthousiasme et l'émerveillement pour toutes les familles à la période des Fêtes à venir. Grâce à d'innombrables options en magasin et en ligne, nous avons ce dont vous avez besoin, et nous avons hâte de vous servir. Quelle couverture obtiendrez-vous? »

Toys"R"Us souhaite rendre vos achats des Fêtes plus amusants et faciles que jamais. Nos associés sont des experts en jeu, qui vous sont accessibles lorsque vous venez explorer nos grands magasins amusants dans tout le pays. Grâce au magasinage amusant sur place, au ramassage en magasin, au ramassage à l'extérieur vraiment pratique, à la livraison le jour même, à la livraison le lendemain et à la livraison standard, il y a plus d'options que jamais! Toys"R"Us est également sur le point de déployer une nouvelle section Fête à l'échelle nationale, située à l'avant de nos magasins, si vous avez besoin de répondre à des besoins de cadeaux et de célébration.

Le grand livre des merveilles des Fêtes arrive en magasin et sera livré à cinq millions de Canadiens le 26 octobre. Il est également accessible sur l'application Flipp et à l'adresse toysrus.ca, dans la section des circulaires, jusqu'au 18 novembre.

À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée (« Toys"R"Us Canada »)

