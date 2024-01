Toutes les 8 minutes : la Fondation québécoise du cancer lance une grande offensive de sensibilisation

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - La Fondation québécoise du cancer (FQC) annonce aujourd'hui qu'elle lance une grande offensive publicitaire pour sensibiliser les Québécois aux enjeux liés à la lutte contre le cancer. Cette campagne multiplateforme, intitulée Toutes les 8 minutes, vise à sensibiliser les citoyens et les décideurs sur l'urgence d'agir en matière de cancer, mais aussi sur le rôle primordial joué par la FQC pour les patients atteints d'un cancer ainsi que leurs proches. Parce que toutes les 8 minutes, une personne apprend qu'elle a un cancer au Québec.

La campagne d'affichage a débuté le 29 janvier et sera suivie, la semaine suivante, par une campagne média et numérique. Cette initiative constituera l'une des mesures déployées par la FQC pour marquer la Journée mondiale contre le cancer le 4 février.

« On nous a démontré, pendant la crise sanitaire de la COVID, qu'il était possible de se mobiliser, collectivement, pour faire face à une épidémie. Malheureusement, le cancer demeure le grand oublié. Nous connaissons tous quelqu'un qui a été touché de près ou de loin par un cancer et nous devons nous donner les moyens de vaincre cette maladie qui fait des ravages et affecte des milliers de familles aux quatre coins du Québec » a déclaré Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

Urgence d'agir : signez le manifeste

Le cancer est la première cause de décès dans la province et le nombre de diagnostics continue d'augmenter. Une personne sur deux aura un cancer au cours de sa vie. Les Québécoises et les Québécois sont inquiets et demandent que leurs élus agissent face à cet ennemi de taille.

Les citoyens sont invités à démontrer leur solidarité et leur soutien, en signant le manifeste qui demande au gouvernement de formuler des objectifs clairs et mesurables, et de créer un fonds dédié à la lutte contre le cancer, comme c'est déjà le cas dans d'autres provinces canadiennes.

La FQC à l'Assemblée nationale

La FQC portera ce message directement aux élus de l'Assemblée nationale le 1er février. L'ensemble des parlementaires seront appelés à porter le ruban lavande, symbole de sensibilisation pour tous les types de cancer, mais aussi d'espoir et de soutien envers ceux qui affrontent cette éprouvante maladie.

« Nous avons lancé un appel au gouvernement l'automne dernier et nous avons pu voir une volonté d'avancer, mais ce n'est pas assez. Il nous faut un plan d'action avec des objectifs clairs et des fonds dédiés, et je suis fier de pouvoir porter ce message à l'Assemblée nationale. Les personnes atteintes d'un cancer comptent sur nous », a conclu Marco Décelles.

À propos de la Fondation québécoise du cancer (FQC)

Depuis 45 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. La Fondation offre ainsi des thérapies complémentaires -- bien-être physique et soutien psychologique -- à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. De plus, elle offre des programmes d'aide financière et juridique aux personnes atteintes en situation de précarité. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par un cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.ca | Facebook : fqcancer

