Tout un hiver au parc Grovehill de Lachine

MONTRÉAL, le 18 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Durant les fins de semaine du 18 janvier au 8 mars et la semaine de relâche, les Lachinois sont invités à redécouvrir le parc Grovehill aménagé pour offrir une expérience hivernale conviviale. Maisonnettes en bois, foyers, bancs et fauteuils de détente, comptoirs de collations (l'après-glisse) et de prêt de traîneaux (le prêt-à-glisser) transforment le parc, bien connu des adeptes de la glissade, en un espace public ludique où foisonnent différentes activités et événements thématiques pour les familles.

« Avec cette 2e édition, nous cherchons à créer un lieu convivial pour que les citoyens puissent profiter davantage des plaisirs de l'hiver », souligne Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

Une programmation invitante pour les familles

Des spectacles, des ateliers de bricolage, des tournois de ballon-balai, la pratique de la pétanque des neiges et la glissade sur le rythme de la musique rétro dans le cadre des dimanches Rétro-glissade font partie de cette riche programmation qui culminera avec les événements thématiques : le lancement (18 janvier), le Carnaval hivernal (8 février), la Fête d'hiver de Lachine (15 février) et la Cabane à sucre (7 mars).

« À la demande générale, nous sommes heureux d'offrir à nouveau des activités dans ce lieu d'hiver déjà très apprécié. Les parents nous ont demandé de commencer plus tôt et de fermer plus tard afin d'accommoder les jeunes enfants et nous sommes heureux d'annoncer que les heures ont été prolongées en ce sens », affirme Michèle Flannery, conseillère d'arrondissement, district du Fort-Rolland.

Jusqu'au 8 mars, les activités au parc Grovehill seront offertes gratuitement les samedis et les dimanches, de 9 h à 17 h, ainsi qu'à la semaine de relâche, du 2 au 6 mars, de 10 h à 15 h. Du personnel sera sur place pour la surveillance et l'animation des lieux.

La Pépinière | Espaces collectifs, un organisme à but non lucratif issu en 2014 d'une initiative citoyenne, s'est vu confier le mandat par le conseil d'arrondissement de Lachine pour l'aménagement et l'animation. « La Pépinière s'appuie sur l'attrait de cette butte naturelle pour créer un espace de convivialité et un lieu rassembleur qui encourage les Lachinois à profiter de l'hiver », a déclaré Jérôme Glad, cofondateur de l'organisme.

La programmation complète est accessible sur le site lachine.ca. En cas de mauvais temps, les événements peuvent être reportés ou annulés.

