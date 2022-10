Tout déballer : un documentaire qui démasque les enjeux liés au cycle de vie des emballages

MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est hier soir qu'en présence de près de 250 invités issus de la communauté d'affaires, du design, ainsi qu'une diversité de représentants de l'industrie de la collecte sélective et du recyclage que s'est tenu le dévoilement de Tout déballer. Ce documentaire, dont la coréalisation aura pris plus de trois ans à Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et à l'École de design de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), lève le voile sur le système complexe qui se cache derrière l'emballage et la pluralité des rôles qu'il porte. Il remet en question notre relation à l'emballage, ancrée dans nos modes de vie, et nous amène à réfléchir aux rôles du designer, des entreprises et de tous les acteurs qui participent au processus de sélection, de conception, de mise en marché et de transformation vers une seconde vie.

Ce documentaire n'interpelle pas seulement les entreprises qui mettent en marché des produits emballés ou les producteurs d'emballages. Il s'adresse à tout le monde puisque nos activités quotidiennes sont ponctuées de moments où nous manipulons des emballages.

« Depuis plusieurs années, ÉEQ s'implique et agit comme partenaire auprès de plusieurs facultés d'enseignement universitaire, ce qui lui donne l'occasion de se positionner comme un allié naturel aux futurs chefs d'entreprises, gestionnaires et concepteurs. Collaborer avec l'UQAM s'inscrit donc naturellement dans la volonté de ÉEQ de soutenir et de nourrir les esprits et ce, dès les bancs d'école. Le documentaire Tout déballer marque un point tournant comme outil de sensibilisation, d'appel à l'action et à la réflexion commune. Le statu quo n'étant plus une option, le temps est venu pour tous les acteurs de la chaîne de valeur de remettre en question les façons de faire et de concevoir des emballages répondant aux défis actuels et futurs. ÉEQ est très fier d'avoir collaboré à ce projet et espère qu'en rendant le visionnement gratuit au public, il continuera de favoriser le dialogue entre toutes les parties prenantes. »

-- Maryse Vermette, présidente-directrice générale, Éco Entreprises Québec

« Les écoles de design sont des lieux privilégiés pour développer des esprits critiques, remettre en question certaines approches convenues et explorer des pistes innovantes. Elles sont un terreau fertile où germent les idées qu'il faut laisser vivre et circuler librement. Les nouvelles générations d'étudiantes et d'étudiants sont, pour la plupart, sensibilisées aux problématiques environnementales mais ne réalisent pas toujours à quel point le design est un levier pour la recherche de solutions.

Je souhaite que ce film documentaire puisse être une inspiration pour les designers de demain qui devront être mieux informés et prendre pleinement conscience de l'impact de chacune de leurs décisions, que ce soit dans le choix des matériaux ou des techniques de fabrication, pour que le tout s'inscrive dans une logique de circularité au cœur de l'économie circulaire. »

-- Sylvain Allard, professeur de design, directeur du programme de design graphique, École de design, UQAM

Tout déballer, dont la version anglaise sera disponible au courant de l'année prochaine, vise en effet à éveiller les consciences et induire un changement positif pour l'ensemble des acteurs du milieu. Bien que le gouvernement du Québec ait édicté en juillet 2022 le Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles, introduisant ainsi la responsabilité élargie des producteurs (REP) au cœur du futur système, un geste attendu de longue date, ÉEQ n'a pas attendu le coup d'envoi de la modernisation de la collecte sélective pour commencer à sensibiliser et collaborer avec les entreprises qui mettent en marché des contenants, des emballages et des imprimés. Depuis plus de 10 ans déjà, ÉEQ accompagne l'industrie dans l'intégration des notions d'écoconception dans ses emballages.

L'art écologique ou comment sensibiliser les esprits aux défis à venir

Précédant les 50 minutes de visionnement, un volet expérientiel et immersif de quatre stations était offert aux invités. Un « cimetière des emballages » explore, avec un brin d'humour et d'ironie, la fin de vie de ceux-ci. Le « mur des suspects » présente quant à lui les principaux matériaux utilisés dans les emballages, soit le verre, les métaux, les papiers et cartons et les plastiques, mais aussi une silhouette humaine nous invitant à nous questionner sur notre propre rôle. L'écosystème du parcours de l'emballage, soit de la fabrication à la seconde vie en passant par la mise en marché démontre l'importance des différents maillons de la chaîne. Finalement, l'arbre Tout déballer illustre toute la complexité d'un système de collecte sélective. Au terme de ces structures physiques, le mystère a été résolu lors d'un court panel avec les partenaires du projet et artisans du documentaire: il n'y avait pas de coupable, mais tous portaient en eux une partie de la solution.

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants. À titre d'expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches innovantes, dans une perspective de développement durable et d'économie circulaire.

L'UQAM est une université publique de langue française dont le rayonnement est international. Au cœur de la ville, au centre de l'évolution de Montréal et du Québec, elle met à contribution ses expertises pour faire face aux enjeux qui touchent notre planète. L'originalité et les caractéristiques propres de ses quelque 300 programmes d'études, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée. Elle compte plus de 280 000 diplômés qui œuvrent dans toutes les sphères d'activités.

Fondé en 1974, le Département de design est devenu l'École de design en 2000. Rattachée à la Faculté des arts de l'UQAM, l'École offre le baccalauréat en design de l'environnement et en design graphique de même que plusieurs formations de deuxième cycle, dont une maîtrise en design de l'environnement.

