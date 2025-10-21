MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - La tournée Stranger de l'artiste kazakh indépendant Dimash se poursuit en Europe. En novembre et décembre, des admirateurs venus du monde entier se réuniront à Barcelone, Londres, Berlin et Riga pour entendre cet artiste à la voix phénoménale. Réputé pour chanter en plus de douze langues, alliant aisément les styles de l'opéra à la pop, doté d'une tessiture exceptionnelle de la basse au soprano, Dimash continue de repousser les frontières de la musique.

Après avoir conquis New York le 5 octobre au mythique Madison Square Garden et Mexico les 8 et 10 octobre derniers, Dimash a une fois de plus ébloui son fidèle public international, tout en séduisant de nombreux nouveaux admirateurs émerveillés par sa performance.

À chaque concert, Dimash surprend avec de nouvelles compositions, collaborations inattendues ou prestations scéniques et vocales époustouflantes. Il parvient toujours à créer une atmosphère d'amitié et de communion sincère, fidèle à son message universel de paix et d'unité entre les peuples, qu'il porte haut et fort sur scène.

Une collaboration d'exception avec Walter Afanasieff

Lors du concert à New York, le public a eu droit à un moment d'anthologie : Walter Afanasieff, lauréat de deux Grammy Awards et collaborateur de Mariah Carey et Céline Dion entre autres, est monté sur scène pour accompagner Dimash au piano sur « Love's Not Over Yet », chanson qu'il a lui-même produite, composée et arrangée par Flavien Compagnon et Dmytro Gordon.

Barcelone - Londres - Berlin - Riga

La tradition se poursuivra en Europe, où des milliers de fans de dizaines de pays ont déjà confirmé leur présence. Ces concerts sont bien plus que des spectacles : ce sont de véritables rencontres multiculturelles où la musique devient un langage universel. Dimash, à son habitude, prendra plaisir à saluer ceux et celles qu'il appelle affectueusement « sa grande famille ».

Barcelone 8 novembre 2025

Londres 12 novembre 2025

Berlin 14 novembre 2025

Riga 12 décembre 2025

À propos

Dinmukhammed Qanatuly Qudaibergenov Aitbaev appelé Dimash Qudaibergen ou simplement Dimash, né le 24 mai 1994 à Aktobe, est un chanteur, auteur-compositeur et multi-instrumentiste kazakh. Il a débuté sa formation musicale à l'âge de 5 ans et poursuit un doctorat en musicologie. Il est également Ambassadeur de bonne volonté de IOM de l'ONU https://www.iom.int/fr/dimash-qudaibergen

