MONTREAL, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Doté d'une voix incomparable et d'un sens du spectacle qui charment son audience, le chanteur Dimash Qudaibergen va relever de nouveaux défis en Europe et en Amérique du Nord.

La tournée Stranger se poursuit

Dimash en concert en 2024 à Düsseldorf (Groupe CNW/PDC)

Depuis l'annonce de concerts à Riga, Berlin, Londres, Barcelone et New York prévus entre octobre et décembre prochains, Dimash originaire du Kazakhstan, est impatient de présenter son art et ses rêves partout dans le monde. Lors de rencontres organisées à Londres et à Barcelone avec ses fans et la presse, l'artiste, compositeur, interprète et multi-instrumentiste a déclaré avoir une multitude de projets en tête. S'il avoue que la chanson « SOS d'un terrien en détresse » est celle qui l'accompagne depuis ses débuts, il multiplie les compositions alliant différents genres ou technique vocales.

Chacun de ses concerts est l'occasion de présenter de nouvelles chansons qui surprennent. Dimash peut s'appuyer sur plus de 20 années d'études en musique, du classique au pop, et sur des aptitudes vocales qui confondent les spécialistes. Avec une amplitude vocale de plus de 6 octaves et la capacité de faire la transition sans effort apparent entre les styles, rien n'est à son épreuve. Mais pour Dimash, seul le travail acharné et l'appui de ses fans sont gage de réussite.

Un duo surprise avec Lara Fabian

Lors de son passage à Londres et pendant le concert de nulle autre que Lara Fabian, Dimash s'est joint à celle-ci pour interpréter la mythique chanson Adagio. Décrite par Dimash comme l'une des plus grandes chanteuses qu'il admire depuis toujours pour son art, son professionnalisme et son humilité, Lara Fabian a de son côté présenté Dimash comme l'une des voix les plus grandes et impressionnantes qu'elle a entendues dans sa vie. Le respect mutuel des deux artistes et la combinaison de leur talent a donné lieu à un moment musical absolument renversant.

Enchaînant films-vidéo, créations pop, rock, folklorique ou classique, Dimash a tout récemment chanté avec le maestro Placido Domingo et avec le violoncelliste reconnu Hauser, témoignant de sa diversité artistique et de son désir d'explorer la musique sans frontières.

Sans contredit, un artiste à découvrir.

Prochains concerts

New York 5 octobre 2025

Mexico 8 octobre 2025

Barcelone 8 novembre 2025

Londres 12 novembre 2025

Berlin 14 novembre 2025

Riga 12 décembre 2025

Spotify

YouTube

SOURCE PDC

Information : Josée Chapdelaine, 514-267-2205, [email protected]