Tournée GCR 2020 : tout le monde gagne à éviter les réclamations !

MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) est fière d'annoncer le lancement officiel de la Tournée GCR 2020. Cette 3e édition sera surtout axée sur les problèmes qui reviennent le plus souvent en réclamation et les moyens d'y remédier, et ce, tant au bénéfice des consommateurs que des entrepreneurs. Dans le cadre de la Tournée GCR 2020, GCR ira à la rencontre des entrepreneurs dans 7 villes de février à mars prochains.

« En 2020, GCR aura désormais 5 ans d'existence. Nous avons un historique solide, ce qui nous a permis de déceler et analyser les éléments qui reviennent le plus souvent en réclamation depuis ces 5 dernières années. Il faut garder en tête que d'ouvrir un dossier de réclamation, ce n'est plaisant ni pour le consommateur ni pour l'entrepreneur. C'est du temps et de l'énergie qui pourraient être investis auprès de leur famille ou de leur entreprise. En démontrant aux entrepreneurs les éléments les plus fréquents et en leur proposant des moyens pour les prévenir, nous protégeons les consommateurs, nous aidons les entrepreneurs à encore mieux construire et nous diminuons les cas de réclamation. Tout le monde y gagne ! », déclare Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Réclamations : celles qui reviennent le plus souvent et comment les prévenir

Dans le cadre de la Tournée GCR 2020, les entrepreneurs pourront participer à différents ateliers de formation afin de pouvoir prévenir ce qui revient le plus souvent en réclamation. Comme dans les éditions précédentes, il leur sera également possible de rencontrer les dirigeants et les experts de GCR afin d'échanger avec eux sur leur réalité et leurs préoccupations.

Voici les ateliers de formation offerts :

Les 10 réclamations les plus fréquentes : description, solutions et éléments à surveiller en inspection (en deux parties) : GCR présentera les dix réclamations qui reviennent le plus souvent chez GCR. L'atelier illustrera précisément les éléments problématiques, ce qu'il faut éviter de faire d'un point de vue technique et les méthodes pour assurer une construction de qualité.

: GCR présentera les dix réclamations qui reviennent le plus souvent chez GCR. L'atelier illustrera précisément les éléments problématiques, ce qu'il faut éviter de faire d'un point de vue technique et les méthodes pour assurer une construction de qualité. Nouveautés et attentes de GCR : tout ce que les entrepreneurs doivent savoir : GCR dévoilera les principales nouveautés que les entrepreneurs doivent connaître en 2020 en plus de présenter ses attentes à leur égard. L'atelier abordera notamment des sujets liés aux aspects opérationnels de l'enregistrement des bâtiments et de l'inspection de ceux-ci.

Un événement réseautage incluant une remise de distinctions à des entrepreneurs qui se sont démarqués clôturera la journée.

Sept villes visitées

Voici les dates et les villes visitées au cours de la Tournée GCR 2020 :

18 février : Gatineau

20 février : Sherbrooke

24 février : Québec

26 février : Trois-Rivières

10 mars : Longueuil

12 mars : Laval

17 mars : Saguenay

Finalement, la tenue de la Tournée permettra à GCR de sensibiliser les différents acteurs locaux sur les enjeux de l'habitation et de la construction résidentielle neuve.

