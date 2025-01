Le PDG de GCR est libéré de ses fonctions pour des raisons de santé

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) annonce que son président-directeur général, M. Daniel Laplante, est libéré de ses fonctions pour des raisons de santé. Cette annonce est effective dès aujourd'hui le 16 janvier. Le vice-président principal et directeur, Service aux consommateurs, M. Jean-Pascal Labrosse, assurera les fonctions de président-directeur général par intérim.

Plusieurs réalisations importantes sous la gouverne de M. Laplante

M. Laplante a pris les rênes de GCR en 2016, alors que celle-ci était une jeune organisation ayant à l'époque une seule année d'existence. Parmi les réalisations de GCR sous la gouverne de M. Laplante, mentionnons la mise en œuvre d'une approche basée sur la prévention des défauts de construction et la priorité accordée à l'augmentation de la qualité de la construction au Québec qui ont mené à une hausse, année après année, du taux d'inspection des habitations neuves jusqu'à atteindre 100 % en 2023. Précisons que les défauts de construction détectés en chantier par GCR ont connu une baisse significative de 58 % entre 2017 et 2023. Plus récemment, le nouveau Programme d'inspection 2025-2029 a été lancé et fera en sorte que chaque habitation neuve sera éventuellement inspectée à trois reprises, dont une fois obligatoirement avant la fermeture des murs.

Soulignons également que sous la direction de M. Laplante, GCR a intégré différents indicateurs de performance qui ont contribué à ce que l'organisme obtienne une Distinction régionale et une Mention lors des éditions 2018 et 2022 des Prix performance Québec, un prix Argent à l'édition 2023 des Prix Canada pour l'excellence ainsi que la certification ISO 9001 : 2015 accordée par la National Quality Assurance, et ce, depuis 2018.

« Je suis fier du travail que j'ai accompli afin que GCR prenne la place qui lui revient dans l'industrie de la construction au Québec, soit d'être un acteur incontournable. Je n'ai pas toutefois fait ça par moi-même. Au fil des ans, j'ai pu compter sur le conseil d'administration, l'équipe de direction et les employés de GCR. Je tiens à les remercier pour leur appui et leur contribution à ce que GCR est devenue. Je peux partir en me disant "mission accomplie" », déclare M. Daniel Laplante.

« En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, je tiens sincèrement à remercier Daniel pour son leadership et son dévouement envers GCR, sa mission et ses valeurs. Il avait de grands et de beaux défis lorsqu'il est arrivé en poste alors que GCR venait tout juste d'avoir comme mandat d'administrer le plan de garantie obligatoire des habitations neuves au Québec. Il y avait de grandes attentes envers GCR et je suis fier du chemin parcouru depuis grâce au travail de M. Laplante », conclut M. Louis Genest, président du conseil d'administration de GCR.

Processus de recrutement du nouveau PDG bientôt enclenché

Un processus de recrutement coordonné par le conseil d'administration sera mis en place prochainement. D'ici l'embauche du successeur de M. Laplante, M. Jean-Pascal Labrosse, actuellement vice-président principal et directeur, Service aux consommateurs, assurera l'intérim. Il sera épaulé par l'ensemble de l'équipe de direction de GCR.

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

