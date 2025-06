Jean-Pascal Labrosse nommé président-directeur général de GCR

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de Garantie de construction résidentielle (GCR) est fier d'annoncer la nomination de M. Jean-Pascal Labrosse à titre de président-directeur général de GCR. Cette nomination est effective depuis le 29 mai dernier.

Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires et membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, M. Labrosse a travaillé dans l'industrie de la construction au cours des 16 dernières années. Œuvrant chez GCR depuis 2014, il a notamment occupé le poste de vice-président Service aux entrepreneurs en 2016 ainsi que celui de vice-président principal/directeur Service aux consommateurs depuis 2019. Parallèlement à ses responsabilités, M. Labrosse poursuit actuellement des études pour obtenir une maîtrise en administration des affaires, gestion des entreprises (MBA).

« Nous sommes heureux d'avoir choisi M. Labrosse pour le poste de président-directeur général. Les différents postes de direction qu'il a assurés dans sa carrière lui ont notamment permis d'acquérir une connaissance pointue du plan de garantie obligatoire et de la réglementation entourant la construction résidentielle. Son expérience et ses compétences seront mises à profit pour l'organisme », déclare le président du conseil d'administration, Louis Genest.

Le conseil d'administration, la direction ainsi que le personnel de GCR poursuivront le travail d'assurer le mandat, la mission et les valeurs de l'organisme, et ce, en collaboration avec les différents partenaires.

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

Renseignements : Jean-Sébastien Lapointe, Conseiller principal, Communications et Affaires publiques, Cellulaire : 438 837-4687, [email protected]