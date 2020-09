Tournée estivale en Estrie - Il faut investir dans l'humain avant d'investir dans le béton

QUÉBEC, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de sa Tournée estivale, la cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, a parcouru pendant 4 jours la région de l'Estrie afin d'y rencontrer plusieurs acteurs du monde de l'éducation et écouter les préoccupations des citoyens et des élus locaux. Les enjeux sociaux comme la santé mentale, la détresse psychologique, le rattrapage scolaire ainsi que l'accompagnement des personnes âgées ne peuvent plus être ignorés par le gouvernement et se doivent d'être les piliers d'une approche axée sur l'humain, une approche qui est au cœur de la vision de la cheffe libérale.

À quelques jours de la rentrée scolaire, madame Anglade tenait à se rendre en Estrie afin de partager le quotidien des parents et du personnel de notre réseau de l'éducation. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs questions sans réponse alors que des millions de Québécois retournent à l'école.

« Durant ces 4 jours en Estrie, j'ai rencontré des citoyens engagés et des acteurs de notre réseau de l'éducation dévoués à la réussite de nos jeunes. Cependant, il reste encore de la confusion dans le réseau et des inquiétudes légitimes chez les parents. Sur le terrain, les gens me parlent des enjeux liés à l'apprentissage en ligne et aux retards accumulés avec la formation numérique en contexte de pandémie, pas de l'asphalte. Je crois que le rôle du gouvernement est d'anticiper les effets d'une 2e vague et non de vouloir investir dans le béton. Il faut revoir nos façons de penser comme société. Il faut investir dans les services aux gens et être à l'écoute des réalités que nous vivons tous au quotidien. Les Québécois veulent un Québec moderne, un Québec qui innove et qui est proche de ses gens. »

Mme Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Léa Carrière, Attachée de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-802-3676, [email protected]