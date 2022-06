Tournée du président 2022 - L'UMQ s'arrête dans la région de la Montérégie

LONGUEUIL, QC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, s'est arrêté aujourd'hui en Montérégie, dans le cadre de sa tournée du Québec ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence de monsieur Martin Damphousse, premier vice-président de l'UMQ et maire de Varennes, madame Alexandra Labbé, présidente du caucus régional de la Montérégie et mairesse de Chambly, et madame Catherine Fournier, membre du comité exécutif de l'UMQ et mairesse de Longueuil, monsieur Côté a profité de l'occasion pour échanger avec les élues et élus de la région.

Cette tournée, qui s'arrêtera dans plus d'une vingtaine de municipalités à travers le Québec jusqu'en septembre, vise à bâtir une plateforme en prévision des élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain. Quatre grands thèmes sont abordés : les finances et la fiscalité; l'habitation et le logement; l'aménagement du territoire et les infrastructures; le développement régional.

« La Montérégie est une région vaste, qui a plusieurs réalités. C'est pourquoi je tenais à m'arrêter à Longueuil, à Salaberry-de-Valleyfield, à Chambly et à Delson. Jusqu'à maintenant, on me parle beaucoup d'habitation, de protection des milieux naturels, de changements climatiques et de mobilité. Ce sont des priorités qui trouveront écho dans la plateforme électorale de l'Union, sur laquelle les formations politiques seront invitées à s'engager lors de notre Sommet électoral du 16 septembre prochain », a soutenu monsieur Côté.

« À titre de président du Comité sur les changements climatiques de l'UMQ, je ne peux passer sous silence tout ce qui se fait d'innovant ici pour réduire nos émissions de GES. Par exemple, à Varennes, nous avons fait l'acquisition d'un camion de pompier entièrement électrique, l'un des rares en Amérique du Nord. Je pense également aux bâtiments écoresponsables à Longueuil, au verdissement des parcs-écoles à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Salaberry-de-Valleyfield, à Brossard et à Candiac. Ce sont toutes des initiatives portées par des municipalités engagées et qui font une réelle différence. Nos équipements et infrastructures évoluent et s'adaptent. Les besoins sont importants. C'est pourquoi il faudra, dans les prochaines années, des leviers financiers prévisibles, simplifiés et flexibles. », a soutenu monsieur Damphousse.

« La Montérégie est l'une des régions où la croissance démographique est la plus élevée, ce qui veut dire que la demande en matière d'habitation continuera d'augmenter au cours des prochaines années. Le taux d'inoccupation de la région est en dessous de 1 %. Pour nous, il faut construire davantage de logements et plus rapidement. Et surtout, des logements abordables, des logements sociaux et des logements adaptés aux besoins des familles. Beaucoup de chemin a été fait depuis les derniers mois. Il faut poursuivre collectivement le travail pour régler le déficit structurel », a déclaré madame Labbé.

« J'ai le plaisir de recevoir, ici à l'hôtel de ville de Longueuil, le président de l'UMQ et mes homologues mairesses et maires de la Montérégie. Nous avons plusieurs enjeux en commun, comme l'habitation, la mobilité et les besoins d'investissement pour nos infrastructures sanitaires. À titre d'exemple, seulement pour le territoire de l'agglomération de Longueuil, c'est près d'un milliard de dollars qui devra être investi pour mettre à niveau nos usines de traitement des eaux usées et de filtration de l'eau potable dans les prochaines années. D'autres municipalités de la région ont des réalités similaires. L'appui du gouvernement du Québec sera donc nécessaire et c'est pourquoi nous souhaitons positionner ces enjeux d'ici les élections générales d'octobre prochain », a conclu la mairesse de Longueuil, madame Catherine Fournier.

Notons que la tournée du président 2022 s'arrête dans les 17 régions administratives du Québec, dans les municipalités suivantes : Gaspé, Baie-Comeau, Alma, Saguenay, Rouyn-Noranda, Chapais, Rimouski, Québec, Lévis, Saint-Georges-de-Beauce, Drummondville, Nicolet, Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Colomban, Mascouche, Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Chambly, Salaberry-de-Valleyfield, Delson, Granby, Windsor et Sherbrooke.

