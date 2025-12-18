Tournée de la présidence de l'UMQ Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus de Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, est aujourd'hui dans la région de Lanaudière dans le cadre de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

En matinée, le président a rencontré les élues et élus municipaux de la région, ainsi que des acteurs économiques locaux, afin de mieux comprendre leurs réalités et les défis auxquels ils font face.

« C'est toujours un privilège de dialoguer avec celles et ceux qui façonnent nos milieux de vie. Les discussions d'aujourd'hui ont été particulièrement stimulantes et ouvriront la voie à de nouvelles pistes de réflexion pour soutenir le développement économique régional. J'ai eu le privilège de rencontrer des acteurs économiques et des partenaires qui jouent un rôle déterminant pour accompagner les entrepreneurs, accroître la compétitivité et générer des emplois de qualité dans la région de Lanaudière, ma région », a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Ces rencontres sont indispensables, car elles nous permettent de faire entendre la voix de notre région. Les échanges d'aujourd'hui avec les acteurs économiques de Lanaudière illustrent la vitalité et le dynamisme de notre territoire. En travaillant ensemble, nous pouvons mieux répondre aux responsabilités croissantes qui nous incombent et soutenir les entreprises locales, véritables moteurs de développement économique et social pour notre région. » a déclaré M. Normand Grenier, maire de Charlemagne et représentant de la région de Lanaudière au conseil d'administration de l'UMQ.

« La visite du président de l'UMQ, dans le cadre de sa tournée, nous offre un moment privilégié d'échanges et d'écoute, essentiel pour faire rayonner les forces de Lanaudière et nourrir une compréhension partagée de nos réalités. Cette rencontre permet de mettre en lumière le dynamisme économique et la créativité qui animent Joliette et l'ensemble de la région, des leviers précieux pour aborder avec confiance les défis à venir », a conclu M. Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette.

