Tournée 2025 de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus des Laurentides

SAINT-COLOMBAN, QC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, était aujourd'hui dans la région des Laurentides dans le cadre de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

En matinée, le président a rencontré plus d'une cinquantaine d'élues et élus municipaux de la région, ainsi que plusieurs acteurs économiques locaux, afin de mieux comprendre leurs réalités et les défis auxquels ils font face.

« C'est toujours un privilège de dialoguer avec celles et ceux qui façonnent nos milieux de vie. Les échanges d'aujourd'hui ont été riches et inspirants, et ils nourriront assurément notre réflexion collective, notamment des propositions pour le développement économique régional. Les Laurentides se distinguent par une culture d'innovation remarquable et un écosystème dynamique composé d'incubateurs, d'accélérateurs et de centres de transfert technologique. J'ai eu la chance de rencontrer des entreprises et des acteurs qui jouent un rôle clé pour accompagner les entrepreneurs, stimuler la compétitivité et créer des emplois dans la région », a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Ces rencontres sont essentielles, car elles nous permettent de faire entendre la voix de notre région. La tournée de la présidence de l'UMQ, axée sur le développement économique, s'inscrit pleinement dans la Stratégie régionale de développement économique des Laurentides annoncée cette semaine. Qu'il s'agisse du logement ou de la mobilité, il est essentiel d'unir nos efforts pour garantir un soutien durable et renforcer la vitalité économique de notre territoire », a conclu le préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord et maire de Saint-Colomban, monsieur Xavier-Antoine Lalande.

