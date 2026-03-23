Tournée des OUI Québec : 10 000 livres gratuits pour rallier les citoyens à l'indépendance

MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - Les OUI Québec annoncent la publication de la nouvelle édition du Livre qui fait dire oui ainsi que le lancement d'une tournée à travers le Québec qui permettra de distribuer plus de 10 000 exemplaires gratuitement. Cinq soirées publiques auront lieu à Sherbrooke, Québec, Rimouski, Saguenay et Montréal, en plus d'une quinzaine d'événements dans des cégeps et universités organisés avec la collaboration du Mouvement étudiant indépendantiste.

Publié aux Éditions du Québécois, cet ouvrage vulgarise l'indépendance à travers des enjeux actuels comme l'économie, l'environnement et les relations avec les nations autochtones. Depuis 2015, les deux premières éditions ont permis d'écouler plus de 45 000 exemplaires. Le livre peut être précommandé sur la boutique 50 % + 1 ( 50plus1.quebec ) et sera disponible en librairie à compter du mois d'avril.

« Le Livre qui fait dire oui est un formidable outil de promotion pour l'indépendance », souligne Camille Goyette-Gingras, présidente des OUI Québec. « Il offre un portrait global des principaux arguments indépendantistes et suscite des discussions éclairées, notamment auprès des personnes qui souhaitent s'informer sur la question nationale. »

Dans un esprit de parité et de non-partisanerie, l'ouvrage réunit des experts comme Évelyne Beaudin (économie), Geneviève Tardy (environnement) et Benjamin Gingras (enjeux autochtones).

« Le Québec a déjà une économie solide. La question n'est pas de savoir si nous sommes capables d'être un pays, mais ce que nous accomplirons avec tous nos leviers en main », affirme Évelyne Beaudin, économiste et ex-mairesse de Sherbrooke, qui assure la coordination de la tournée.

Un regain d'intérêt chez les jeunes

La tournée s'inscrit dans un contexte de regain d'intérêt pour la question nationale dans les établissements d'enseignement, observé par le Mouvement étudiant indépendantiste (MÉI).

« Depuis quelques mois, plus d'une dizaine de nouveaux comités indépendantistes non partisans ont vu le jour dans les cégeps et universités », expliquent Catherine Lamoureux-Schmidt et Léonard Vidal, porte-paroles du MÉI.

SOURCE Oui Québec

Renseignements et demandes d'entrevue : Alex Valiquette, Responsable des communications -- OUI Québec, [email protected], 438-506-8936