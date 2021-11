Tournée de Monsef Derraji en Abitibi-Témiscamingue : François Legault insensible aux besoins de la région

QUÉBEC, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - De retour de sa tournée dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, où il a rencontré des citoyens, des élus et des acteurs économiques, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'emploi, de travail et de recherche et innovation, M. Monsef Derraji, a pu constater le véritable boom économique qui s'y opère actuellement.

Malheureusement, les entrepreneurs et les travailleurs ne peuvent aller au bout de ce potentiel économique à cause des besoins criants de la région dans plusieurs secteurs. « Les employeurs m'ont parlé du manque de places en garderie, du manque de logements, de la main-d'œuvre difficile à recruter, en plus, bien sûr, des fermetures dans le milieu de la santé. », raconte le député de Nelligan.

Effectivement, les coupures de services de l'urgence de Senneterre et du service d'obstétrique de Ville-Marie étaient sur toutes les lèvres. Les citoyens ne cachent pas leur désarroi et leur colère face à la nécessité pour de nombreux patients de parcourir des dizaines de kilomètres pour obtenir des soins. Ils reprochent au gouvernement de François Legault d'être centralisateur et de manquer d'écoute envers les régions,

M. Derraji a multiplié les rencontres à Val-d'Or, Senneterre et Rouyn-Noranda pour discuter des enjeux économiques de la région, entendre les solutions des citoyens de l'endroit et présenter les propositions libérales en matière de services de garde, de pénurie de main d'œuvre et bien d'autres.

« Toute la semaine, j'ai eu le bonheur de rencontrer des gens d'un dynamisme incroyable et motivés à développer les moteurs économiques de l'Abitibi-Témiscamingue dont ils sont si fiers. Il faut aller sur place pour bien mesurer cet enthousiasme. Malheureusement, j'ai aussi senti l'inquiétude chez ces gens qui se sentent abandonnés par le gouvernement caquiste. »

-Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'emploi, de travail et de recherche et innovation

