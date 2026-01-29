Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean

ALMA, QC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, est aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré Mme Sylvie Beaumont, représentante régionale de l'UMQ et mairesse d'Alma ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Partout où je vais, je sens une volonté forte de travailler ensemble. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne fait pas exception. La collaboration est au cœur de ce nouvel élan. Aujourd'hui, les élues et élus m'ont réaffirmé à quel point l'apport des travailleuses et travailleurs étrangers demeure essentielle pour soutenir la vitalité de nos régions. J'ai eu le privilège de rencontrer des acteurs économiques et des partenaires qui jouent un rôle déterminant pour accompagner les entrepreneurs, accroître la compétitivité et générer des emplois de qualité dans la région ». a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« La visite du président de l'UMQ est une occasion précieuse de rappeler à quel point les municipalités sont en première ligne des grands enjeux régionaux. Qu'il s'agisse du parachèvement des infrastructures stratégiques comme l'autoroute, de l'accueil, de l'intégration et de la possibilité de retenir durablement nos travailleuses et travailleurs étrangers, de l'avenir de notre forêt ou de la vitalité économique de nos communautés, les réalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean exigent des solutions adaptées à nos territoires. L'UMQ joue un rôle essentiel pour porter cette voix collective, faire reconnaître nos priorités et s'assurer que les décisions gouvernementales tiennent compte des réalités vécues sur le terrain » a déclaré Mme Sylvie Beaumont, représentante régionale de l'UMQ et mairesse d'Alma.

