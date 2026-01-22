Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus du Nord-du-Québec

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, était dans le Nord-du-Québec à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré M. Guy Lefrenière, représentant régional et maire de Lebel-sur-Quévillon, Mme Nichèle Compartino, mairesse de Chibougamau, M. Jacques Fortin, maire de Chapais ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région du Nord-du-Québec.

« La forêt occupe une place centrale dans l'économie du Nord-du-Québec. Elle génère des retombées essentielles pour les communautés, tant par la production de bois d'œuvre que par les activités de transformation. Cependant, le régime forestier actuel demeure trop rigide et insuffisamment adapté aux réalités du terrain. Les municipalités doivent pouvoir jouer un rôle accru dans la planification et la gestion de cette ressource stratégique, afin d'assurer un développement durable et bénéfique pour l'ensemble de la région », a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Nos municipalités vivent au quotidien les impacts des décisions liées à l'aménagement forestier. Nous avons besoin d'un cadre plus souple, qui reconnaisse notre expertise locale et nous permette d'influencer réellement la gestion de nos ressources naturelles. La forêt est au cœur de notre économie et de notre identité dans le Nord-du-Québec. » a déclaré M. Guy Lafrenière, représentant régional de l'UMQ et maire de Lebel-sur-Quévillon.

