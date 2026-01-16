Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus du Centre-du-Québec

NICOLET, QC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, est dans la région du Centre-du-Québec à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Au cours des 2 derniers jours, il a rencontré Mme Geneviève Dubois, première vice-présidente de l'UMQ, représentante régionale et mairesse de Nicolet, M. Vincent Bourassa, maire de Victoriaville et M. Jean-François Houle, maire de Drummondville. Des rencontres ont également permis d'échanger avec des élues et élus municipaux et des représentants du secteur économique afin de mieux saisir les enjeux locaux et les défis auxquels la région est confrontée.

« C'est toujours enrichissant de discuter avec celles et ceux qui contribuent directement à l'évolution de nos communautés. Les échanges des derniers jours ont été particulièrement porteurs et permettront d'alimenter de nouvelles réflexions pour soutenir la croissance économique régionale. La question de la main‑d'œuvre, notamment l'apport des travailleurs étrangers temporaires, demeure un élément central pour assurer la vitalité économique et sociale de nos régions. J'ai eu l'occasion de rencontrer des partenaires clés qui accompagnent les entrepreneurs, stimulent l'innovation et favorisent la création d'emplois de qualité dans le Centre‑du‑Québec. », a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Recevoir la tournée de la présidence de l'UMQ chez nous représente toujours un privilège. C'est surtout l'occasion de partager ce que nous vivons concrètement comme élues et élus du Centre‑du‑Québec. Notre région possède ses particularités, ses forces et aussi des enjeux comme la main‑d'œuvre immigrante et l'accès aux services de santé de proximité. Ici, nous savons travailler ensemble. Nous savons innover et réaliser des projets. Le Centre‑du‑Québec peut, et doit, continuer d'être une force de proposition à l'intérieur de l'UMQ. » a déclaré Mme Geneviève Dubois, première vice-présidente de l'UMQ, représentante régionale et mairesse de Nicolet.

