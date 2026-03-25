Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus du Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, est aujourd'hui dans le Bas-Saint-Laurent à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré M. Guy Caron, représentant régional de l'UMQ et maire de Rimouski ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région. Les discussions ont porté sur des enjeux prioritaires pour le Bas‑Saint‑Laurent, notamment l'habitation, le transport collectif et la main‑d'œuvre étrangère, trois leviers essentiels au développement et à l'attractivité du territoire.

« Le Bas‑Saint‑Laurent est une région dynamique qui fait face à des défis bien réels, mais aussi à des occasions de développement majeures. Cette tournée me permet de mieux comprendre les réalités locales et d'intégrer ces priorités dans notre action nationale. En cette année électorale, il est essentiel que les partis politiques entendent clairement les besoins des municipalités et s'engagent à y répondre » a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Les responsabilités des municipalités sont de plus en plus grandes et les défis ne cessent d'augmenter. Ici, dans le Bas‑Saint‑Laurent, nous le vivons chaque jour : logement, transport collectif, main‑d'œuvre, infrastructures… les besoins sont réels et pressants. C'est pourquoi il est essentiel que la voix de notre région soit entendue et portée avec force au sein de l'UMQ. La visite du président nous permet de réaffirmer nos priorités et de rappeler que les municipalités doivent avoir les moyens d'agir » a déclaré monsieur Guy Caron, représentant régional de l'UMQ et maire de Rimouski.

Pour suivre l'actualité de la tournée du président, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

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SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]