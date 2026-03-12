Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus de la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, est aujourd'hui dans la Capitale-Nationale à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré M. Bruno Marchand, maire de Québec, M. Claude Duplain, maire de Saint-Raymond et représentant régional à l'UMQ, ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région.

« Les échanges d'aujourd'hui ont permis de faire le point sur plusieurs enjeux prioritaires pour la région, notamment la main‑d'œuvre et l'itinérance. L'UMQ demeure engagée à accompagner les municipalités dans la recherche de solutions. Cette tournée est l'occasion de bâtir, avec les élues et élus, un nouveau départ fondé sur des solutions durables » mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Les défis auxquels les municipalités font face, notamment en matière d'itinérance, de transport collectif et de maintien des infrastructures exigent une approche concertée, d'où toute l'importance d'en parler d'une voix forte à travers l'UMQ. Des moments d'échange comme aujourd'hui nous permettent de mieux coordonner nos actions pour répondre aux besoins et aux attentes de nos populations » a déclaré monsieur Bruno Marchand, maire de Québec.

« Les municipalités de la région de la Capitale-Nationale partagent des préoccupations communes, et la présence de Guillaume Tremblay, président de l'UMQ démontre l'importance d'une voix forte et unie. Ensemble, nous pouvons faire progresser des dossiers qui comptent pour nos communautés. » a conclu monsieur Claude Duplain, maire de Saint-Raymond et représentant régional à l'UMQ.

Pour suivre l'actualité de la tournée du président, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

