Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, est aujourd'hui en Mauricie à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré M. Jean-Francois Aubin, maire de Trois-Rivières ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la Mauricie. Les discussions ont porté sur plusieurs enjeux cruciaux pour la région, notamment la rareté de main-d'œuvre, l'accueil et l'intégration des travailleurs étrangers, le financement du transport collectif, ainsi que les besoins grandissants en matière d'infrastructures municipales.

« À chaque arrêt de cette tournée, je sens une énergie nouvelle, une volonté réelle de bâtir ensemble un Québec plus fort. La Mauricie ne fait pas exception. Ici, j'ai rencontré des élues et élus passionnés, profondément engagés envers leur milieu et déterminés à trouver des solutions durables pour leurs citoyennes et citoyens. Ils m'ont parlé avec franchise des défis auxquels ils font face, mais aussi avec beaucoup d'espoir et de créativité. Cette capacité de se mobiliser, de collaborer et de regarder vers l'avenir, c'est exactement l'esprit dans lequel je me trouve en ce moment. » a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui le président de l'UMQ ici en Mauricie. Les échanges d'aujourd'hui ont permis de mettre en lumière des enjeux concrets, mais surtout la volonté partagée de trouver des solutions durables pour améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens. Cette collaboration, cette écoute et cette ouverture, c'est ce qui nous permet d'aller plus loin collectivement » a déclaré M. Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières.

Pour suivre l'actualité de la tournée du président, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

