Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus de la Gaspésie

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, était en Gaspésie hier à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré M. Simon Deschênes, représentant régional de l'UMQ et maire de Sainte-Anne-des-Monts ainsi que les élues et élus municipaux de la région. Les discussions ont porté sur plusieurs enjeux cruciaux notamment, le développement économique, la main-d'œuvre étrangère et les infrastructures municipales.

« Je suis très heureux d'avoir rencontré les élues et élus de la Gaspésie. Cette tournée me permet de mieux saisir les réalités du terrain et de porter les enjeux propres à chaque milieu. En cette année électorale au Québec, ces échanges contribueront à bâtir une plateforme électorale solide, véritable reflet des priorités des municipalités et des régions. Les formations politiques devront ensuite se prononcer clairement sur nos demandes », a déclaré Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Nous sommes très heureux d'avoir accueilli le président de l'UMQ en Gaspésie. C'est essentiel de prendre un moment pour se rassembler et nous positionner sur nos défis communs, surtout à quelques mois des élections québécoises. Avec mes collègues de la région, je suis fier de porter une voix forte au sein du conseil d'administration de l'UMQ » a déclaré monsieur Simon Deschênes, représentant régional de l'UMQ et maire de Sainte-Anne-des-Monts

Pour suivre l'actualité de la tournée du président, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

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SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]