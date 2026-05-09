Avis aux médias : Mairesses et maires se rendront aux Assises de l'UMQ à vélo pour propulser la mobilité durable

MONTRÉAL, le 9 mai 2026 /CNW/ - Des élues et élus municipaux prendront le départ ce samedi pour un périple cycliste de cinq jours qui les mènera jusqu'à Québec, à l'occasion des Assises 2026 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Pendant cinq jours, ils parcourront 342 kilomètres, traversant plusieurs municipalités à la rencontre de nombreux élues et élus régionaux, avant d'arriver pile à temps pour l'ouverture de l'événement. Parmi eux, cinq relèveront le défi de compléter l'ensemble du trajet. Cette initiative, une première au Québec, vise à promouvoir la Mobilité active. Transport durable, qualité de vie et de l'environnement, mais aussi santé globale, sont au cœur de ce projet collectif, qui met en lumière les bénéfices concrets de la mobilité active pour les individus et les communautés, et, par extension, la planète.

À l'origine de cette démarche, une volonté commune de Liza Poulin, mairesse de Blainville, et de Marc Lamarre, maire de Saint-Eustache : poser un geste concret et mobilisateur en matière de mobilité durable.

Le président de l'UMQ et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, parcourra la première étape avec le groupe de cyclistes. Les médias sont conviés au départ et à l'arrivée de ce périple.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse et prises d'images (départ) Lieu : Gare de Blainville, 38, boulevard de la Seigneurie Est Date : samedi 9 mai 2026 Heure : 11h30

Quoi : Prises d'images et entrevues individuelles (arrivée) Lieu : Centre des congrès de Québec (à l'extérieur, sur l'esplanade)

1000 Bd René-Lévesque E, Québec, QC G1R 5T8

Date : mercredi 13 mai 2026 Heure : vers 10h30

Les représentants des médias qui souhaitent assister au départ et à l'arrivée des cyclistes doivent communiquer à l'avance avec madame Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected]).

Détails

Le parcours :

Jour 1 : Blainville → Repentigny

: Blainville → Repentigny Jour 2 : Repentigny → Berthierville

: Repentigny → Berthierville Jour 3 : Berthierville → Trois-Rivières

: Berthierville → Trois-Rivières Jour 4 : Trois-Rivières → Cap-Santé

: Trois-Rivières → Cap-Santé Jour 5 : Cap-Santé → Donnacona → Québec

Élues et élu prenant part au périple complet :

Liza Poulin, mairesse de Blainville

Marc Lamarre, maire de Saint-Eustache

Nadine Brière, mairesse de Sainte-Adèle

Marie-Élaine Pitre, mairesse de Rosemère

Émilie Derganc, conseillère municipale de Mirabel

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SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]