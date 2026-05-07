Les municipalités sous pression : une nouvelle étude révèle l'ampleur du déséquilibre financier qui menace les services à la population

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - Une nouvelle étude commandée par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) confirme ce que les mairesses et maires observent partout sur le terrain : les responsabilités confiées aux municipalités augmentent beaucoup plus vite que les moyens financiers pour y répondre.

Réalisée par Aviseo, l'étude met en lumière deux constats majeurs :

Malgré une gestion responsable des dépenses, les pressions liées aux infrastructures et aux nouvelles responsabilités ne seront pas soutenables sans une révision à la baisse des responsabilités des municipalités ou une augmentation de leurs revenus. À elles-seules, les municipalités financent déjà les deux tiers des infrastructures publiques.

Si rien ne change, il manquera au moins 9 milliards de dollars d'ici 2035 aux municipalités pour répondre aux besoins. Ce manque à gagner pourrait même atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Ce déséquilibre se manifeste déjà dans la vie quotidienne de la population. Les nids‑de‑poule se multiplient, les bris d'aqueduc deviennent plus fréquents et les délais pour certains services s'allongent. Les infrastructures vieillissent plus vite que la capacité des municipalités à les réparer, dans un contexte où les coûts de construction explosent. Ces défis s'ajoutent aux nouvelles responsabilités assumées par les municipalités, notamment en itinérance, habitation et aux changements climatiques.

« Quand une municipalité doit choisir entre réparer une conduite d'eau ou maintenir un service essentiel, c'est qu'on a un problème de modèle. Nous sommes devenues la première ligne pour l'itinérance et les changements climatiques, en plus de devoir gérer un parc d'infrastructures vieillissantes avec des coûts de construction qui explosent. On ne peut plus faire plus avec moins », affirme Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Rapport de Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau

Les recommandations issues du chantier sur les finances et la fiscalité municipales, coprésidés par Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau, seront dévoilées lors des Assises annuelles de l'UMQ du 13 au 15 mai 2026.

« Depuis un an, les municipalités ont retourné toutes les pierres pour mieux comprendre les enjeux. Elles veulent continuer à offrir des services de qualité auxquels les gens s'attendent, et sont prêtes à collaborer pour faire évoluer le cadre fiscal pour retrouver un financement plus juste, efficace et durable. Elles ne peuvent pas y arriver sans un rééquilibrage de leurs moyens », conclut monsieur Tremblay en prévision des Assises de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]